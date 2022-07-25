Target廣設外送中心 雇用送貨司機 以擴大電商利潤

每天有數百名司機將車停在 Target (TGT-US) 的一個配送中心，並在他們私家車的後廂裡裝滿包裹，以便送貨給客戶。

這家大型零售商很快將在另外三個地方設立類似的中心和提供零工工作，以便以更低的成本將線上訂單快速地送到訂戶家中。包括沃爾瑪 (WMT-US) 在內的零售商都在不斷推動電商獲利，滿足購物者期望在一天甚至幾小時內收到網路訂單物品。

自 2020 年底開始在明尼亞波利斯工廠進行測試以來，Target 已經增加了 5 個類似的中心，在這些中心對包裹進行分類和分組，以規定密集的送貨路線。另外 3 個將於明年 1 月底開放。

營運長穆里根 (John Mulligan) 表示，「我們的目標是在客戶想要的地方、時間、方式盡量滿足。」因此，如果他們真的希望我們將某些東西快速送到家中，我們會盡可能提高效率。」

電子商務現在僅占 Target 銷售額的 20%，其中半數以上來自路邊取貨等當日服務，其餘來自送貨到家。然而，由於勞動力和運輸成本的原因，這些銷售的利潤低於購物者在實體店購物的利潤。

與其他零售商一樣，Target 一直在努力降低實現線上訂單的成本；而且在燃油價格上漲的壓力下，達成這個目標對零售商來說更具有緊迫性。

Target 的配送中心每天兩次從商店收取線上訂單包裹。送往同一城鎮或附近社區的包裹被分類在一起，以在下訂單後的第二天就可將更多包裹送到客戶手中。然後，越來越多包裹交由為 Shipt 開車的合約勞工送貨；Shipt 是一家 Target 在 2017 年收購的快遞新創公司。有些包裹還由聯邦快遞 (FDX-US) 等全國承運商合作夥伴分類和送貨——通常是送往更遠的都會區或州。

在過去 5 年中，Target 已將商店的後台變成了員工揀貨和打包大部分訂單的倉庫。它收購了 Deliv 和 Grand Junction，這兩家公司的軟體有助確定哪家店面可以滿足線上訂單並設計密集的送貨路線。最新的設備現在還可以幫助引導一些勞工找到從貨架上取得物品的最佳路徑。

然而，隨著成長而來的是新的挑戰。包裹開始大量堆積，員工必須每天等待全國承運商來取貨。承運人不得不跨地區停靠。例如，卡車必須在分類中心開門前從明尼亞波利斯的 43 家店面和一個配送中心收取包裹，而這需要更多的時間和勞動力。

Target 在明尼亞波利斯的第一個分類中心設在前西爾斯倉庫中。來自該樞紐的包裹由 2000 多名 Shipt 司機或承運商合作夥伴送貨。該中心剛開始每天遞送 600 個包裹，現在每天可遞送 5 萬個。

穆里根說，在 3 個新中心設立後，Target 將擁有 9 個分類中心。加上明尼亞波利斯，還包括亞特蘭大、費城、德州的達拉斯和奧斯汀及休士頓。第 1 季它們處理了 450 萬個包裹。

穆里根說，Target 仍在努力降低分類中心的運輸成本。他在 3 月表示，Target 過去三年已經將平均每單位實現成本降低超過 50%。

最後，他說，公司希望透過在客戶附近的店面提供所需的物品來縮短包裹的運輸距離。

Target 還在其明尼亞波利斯中心試行一個新概念：部分 Shipt 司機正在讓每條路線最多可送出 8 倍以上包裹。

其他零售商也在努力提高電商利潤。除了建立高科技履行中心，沃爾瑪還將其商店用作倉庫，並使用合同勞工來運送包裹。作為一項名為 GoLocal 的新業務的一部分，它為 Home Depot、Chico"s 和其他公司提供線上購物服務。

Target 降低送貨成本的另一種方式是鼓勵顧客使用 Drive Up，這是一種路邊取貨服務，購物者可以在停車場取回購買的商品。商店長辛德爾 (Mark Schindele) 表示，如果顧客直接從倉庫取得包裹，公司的成本將降低 90%。

對於 Target 來說，目前正是提高獲利能力的關鍵時刻。這家零售商最近幾個月兩次調降營業利潤率的預測，因為它警告為擺脫疫情期間積的不必要商品，不得不取消訂單並增加降價幅度。