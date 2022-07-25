特斯拉有望開放美充電網 他牌電動車也將能使用

據報導，特斯拉 (TSLA-US) 正試圖獲取公用資金來建造電動車充電樁，該公司有望向其他車廠的電動車開放美國部分電網。

隨著拜登政府、汽車製造商和許多州試圖加快高速公路沿線的快速充電站建設，以滿足電動車主需求，特斯拉也正在競標聯邦、州政府數十億美元的公用資金，如果獲得批准，特斯拉將需允許其他電動車製造商使用特斯拉的電網。

特斯拉目前已經在美國為自家的用戶建立了一個全國性的快速充電器網路，但這些充電站並不適用於其他廠牌的電動車。過去一年來，特斯拉有表示計劃向其他品牌開放在美國的充電網絡，但有關時間以及是否會開放現有的設備或建立新的站點的資訊未知。

根據文件，6 月份加州能源機構提議向特斯拉提供 640 萬美元，用於在農村地區建造充電樁。其他文件也顯示，該公司去年 11 月還在德州申請了補助金，不過最終沒有獲得資金。另外，白宮 6 月時的文件顯示，特斯拉將於下半年開始生產新的充電設備，使北美地區非特斯拉電動車用戶也能使用特斯拉的充電樁。

特斯拉對此沒有回應置評請求。該公司執行長馬斯克去年曾在推特上表示，隨著時間的推移，此一舉措將在擴大到全球範圍內。高級副總裁 Andrew Baglino 在 4 月份也曾表示，該公司仍在美國朝著這一目標努力。特斯拉也在去年啟動了一項試點計劃，允許歐洲部分地區的非特斯拉車主使用旗下的充電網路。

這些推動相關舉措之際，拜登政府準備向各州提供 75 億美元的資金用於建設充電站，這筆資金已包含在國會去年通過的 1 兆美元基礎建設法案中。