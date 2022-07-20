風險情緒持續動盪 美債殖利率走低

隨著投資人繼續評估即將發布的企業財報、貨幣政策的可能路徑以及風險資產是否已經觸底，美國國債殖利率周三 (20 日) 回落。

美東時間清晨 6 點 20 分，指標 10 年期美國國債殖利率下跌 3 個基點至 2.989%，而 30 年期美國國債殖利率下跌 1.9 個基點至 3.158%。殖利率與價格成反比。

2 年期美國國債殖利率下跌 4.8 個基點至 3.183%，這意味著備受關注的 2 年期與 10 年期殖利率曲線仍然倒掛。

殖利率曲線倒掛也就是短期政府債券的殖利率高於長期債券，雖然風險較低，但通常仍被市場視為衰退迫在眉睫的跡象。

市場正試圖評估聯準會 (Fed) 是否會在下周政策會議上升息 75 個基點或更激進的 100 個基點，以控制高通膨。

圍繞成長、通膨和貨幣政策路徑的不確定性，以及新一波企業財報，導致近期風險資產出現波動。

華爾街周二 (19 日) 上漲，因為某些交易員押注股市已經觸底，並將受到強於預期的企業財報的推動，但周三上午的股票期指走勢不明。

6 月成屋銷售數據將於美東時間上午 10 點發布。

周三將拍賣 300 億美元的 119 天期國庫券和 140 億美元的 20 年期債券。