福特向投資人保證 已獲達成電動車生產目標所需電池供應

福特汽車 (F-US) 周四 (21 日) 表示，它已確保到 2023 年底前可獲得百分之百的電池供應，以每年 60 萬輛的速度生產電動車。中國電池業者寧德時代新能源科技 (Contemporary Amperex Technology)(300750-CN) 將協助在 2026 年達到 200 萬輛的產能，並同時降低福特一些熱門電動車型的成本。

投資人和華爾街分析師一直質疑，像是福特等全球汽車製造商是否能夠採購實現其目標遠大的電動車銷售目標所需的電池和原材料。福特的宣告代表一個正式的立場表達，表明它已獲得所需的大部分供應。

福特 CEO 法利 (Jim Farley) 發表聲明表示：「福特的新電動車系列已經產生了巨大的熱情和需求，現在我們正在將工業系統部署到位以迅速擴大規模。」「我們的 Model e 團隊以速度、專注和創造力行動，以確保為數百萬客戶提供突破性電動車所需的電池容量和原材料。」

福特的 Model e 是該公司的電動車部門。

福特表示，它將開始為汽車提供配備來自寧德時代低成本磷酸鐵鋰 (LFP) 電池。福特表示，雖然 LFP 電池每磅的續航里程比福特目前的電池短，但它們的成本可降低約 10% 到 15%，而且它們也將減少對鎳等礦物的依賴，這些礦物預計在未來幾年出現短缺。

福特將於明年開始為其 Mustang Mach-E 提供 CATL 提供的 LFP 電池組，並將在 2024 年初將選項擴展到其 F-150 Lightning 皮卡車。

與此同時，福特將依靠其目前的電池供應商韓國公司 LG Energy Solution 和 SK On 來實現其 2023 年底的生產目標，並協助其在 2026 年時達到每年至少 200 萬輛電動車的產能。

福特表示，截至目前，它已經獲得了支持後者目標所需的大約 70% 的電池容量。該車商已與寧德時代簽署一份不具約束力的備忘錄，以尋求補足剩餘大部分供應的更緊密關係。