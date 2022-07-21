鉅亨美股雷達：特斯拉Q2獲利優預期 傳福特將裁員8000人

美股重要看點：

投資人繼續評估經濟前景。今日將公布失業金數據。美國航空 (AAL-US)、AT&T(T-US) 將公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 3.06%，美股期貨週四 (21 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.28%，標普 500 期貨跌 0.21%，那斯達克 100 期貨跌 0.03%。

市場持續評估聯準會 (Fed) 是否將在下周政策會議上升息 3 碼或更激進的 4 碼，因為當局希望控制高通膨。

投資人的風險情緒依然波動，但華爾街一直在享受 7 月的反彈，主要股指周三 (20 日) 連續第 3 個交易日收高。不過，周四早盤期指小幅下滑，因新一輪獲利略低於預期。

投資人的風險情緒依然波動，但華爾街一直在享受 7 月的反彈，主要股指周三 (20 日) 連續第 3 個交易日收高。不過，周四早盤期指小幅下滑，因新一輪獲利略低於預期。

高盛執行長 David Solomon 表示，美國在 2 年內出現經濟衰退的可能性為 50%，此外，在未來 12 個月內出現經濟衰退的可能性為 30%。

Solomon 說道：「我們認為經濟衰退的可能性，已比過去一段時間高，每個人都需要謹慎一點。雖然市場暴跌，但沒人能預測未來會發生什麼。」

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國上週初領失業金人數 (萬戶)，前值 24.4

重要個股動態：

1. 特斯拉 (TSLA-US)

隨著上海廠停工負面效應浮現，特斯拉 (TSLA-US) 周三 (20 日) 盤後公布第二季獲利為兩年多以來首見的季度萎縮，但仍優於市場預期，該公司並重申 50% 的長期年均交車成長展望不變，盤後股價一度漲逾 4%。週四盤前上漲約 2.4%。

即使執行長馬斯克 (Elon Musk) 曾在 4 月展現樂觀態度，看好今年產出超過 150 萬輛電動車，年增 60%，且有望提前實現 50% 的年均交車增長目標，但近月來的重重挑戰，不禁讓市場對特斯拉實現長期目標的能力感到憂心。

儘管如此，特斯拉周三重申交車目標不變，顯示公司仍有信心在下半年彌補流失的產量。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 微軟 (MSFT-US)

由於景氣持續降溫，微軟正在大砍人力招募計畫，包括 Azure 雲端事業和資安軟體部門。

根據微軟，這波人事凍結將在可預見的未來持續實行，但未指明那些部門和事業將受影響。已經開出的職缺將履行，關鍵職務將有一些例外。

這次人事精簡影響到受投資人關注、扮演公司成長動能的 Azure 雲端服務。微軟去年找來亞馬遜雲端老將 Charlie Bell 加強產品和策略，還考慮併購資安業者 Mandiant，但現在 Bell 招募人才的能力將受到明顯限制。

MSFT 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 福特 (F-US)

外媒引述知情人士說法報導，福特汽車 (Ford) 準備在未來幾周裁員多達 8000 人，以提高獲利並把更多資金投入電動車市場。

消息來源透露，這波人事精簡主要針對負責生產內燃式引擎車輛的「Ford Blue」部門，也會檢視全公司的其他正職職務，不過目前裁員計畫還沒底定，細節可能有變化。

福特執行長 Jim Farley 已預定 2026 年之前撙節 30 億美元，此次裁員將是重大一步。福特 3 月宣布組織調整計畫，把公司拆成「Ford Blue」和「Model e」兩個部分，前者聚焦生產 Bronco 休旅車等傳統燃油車，後者則負責衝刺電動車車款。