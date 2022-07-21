福特傳將裁員8000人 省下資金用來投資電動車

外媒引述知情人士說法報導，福特汽車 (Ford) 準備在未來幾周裁員多達 8000 人，以提高獲利並把更多資金投入電動車市場。

消息來源透露，這波人事精簡主要針對負責生產內燃式引擎車輛的「Ford Blue」部門，也會檢視全公司的其他正職職務，不過目前裁員計畫還沒底定，細節可能有變化。

福特執行長 Jim Farley 已預定 2026 年之前撙節 30 億美元，此次裁員將是重大一步。福特 3 月宣布組織調整計畫，把公司拆成「Ford Blue」和「Model e」兩個部分，前者聚焦生產 Bronco 休旅車等傳統燃油車，後者則負責衝刺電動車車款。

根據消息來源，這波人事精簡對象為橫跨各營運部門的正職員工，可能從夏季開始且分階段進行。福特美國約雇用 3.1 萬正職人員，美國預料會是裁員主要地點。

福特 3 月把電動車支出從 300 億美元提高到 500 億美元，並設下 2026 年以前生產 200 萬輛純電動車的目標。該公司去年在美國僅生產 27140 輛電動車，不過電動車銷售蒸蒸日上，在新推出的 F150 Lightning 電動皮卡助陣下，福特 6 月電動車業績年增 76.6%。

Farley 曾說，傳統汽油車必須提高獲利，以提供更多資金發展電動車。

他今年稍早也曾表示，由於原物料和保修費用上漲，公司獲利在開發電動車的過程中已消失，而裁員是提振獲利的關鍵。在 2 月一場汽車研討會上，他說：「我們雇用太多人了。管理團隊相信，我們內燃機汽車 (ICE) 和電池電動車 (BEV) 的獲利都不如預期。」

福特 (F-US) 股價周三收高 1.11%，報每股 12.73 美元。受高通膨和供應鏈瓶頸影響，福特股價今年來至周二共下跌 39%，跌幅超過大盤。

福特發言人拒絕回應可能的裁員計畫，該公司預定周四舉行電話會議，向投資人說明如何達成電動車生產目標。