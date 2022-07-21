寧德時代與現代、福特展開合作 電池供應版圖進一步擴大

中國車用電池供應商寧德時代 (CATL)(300750-CN) 周四（21 日）傳出與美國汽車製造商福特、南韓汽車製造商現代汽車在電池方展開合作，其電池供應版圖有望在更進一步擴張。

根據南韓媒體報導，現代汽車近期考慮在其所有車型中使用寧德時代的電池。現在汽車出於對環境的考量，一直在評估更換其車輛中鉛酸電池的最佳方案，另一方面歐盟正在制定法律，限制新車使用鉛酸電池。

寧德時代將提供特殊版本的 4680 電池，雖然直徑仍為 46 毫米，但長度拉長至 100 毫米以滿足電池所需容量。此外新電池重量也僅有鉛酸電池的一半，意味著汽車重量將會減輕，續航里程也將提升。

然而，由於在新電池單價上仍存有分歧，寧德時代與現代汽車雙方未能達成協議，但談判可能會持續進行。

此外，福特汽車周四宣布，為加快往電動車轉型，將向寧德時代採購電城，且從明年起，福特北美市場的 Mustang Mach-E 將增加磷酸鐵鋰電池版本，2024 年起北美市場的 F-150 Lightning 純電皮卡也將配備該電池，均由寧德時代供應。

截稿前，福特 (F-US) 早盤股價下跌 0.47%，每股暫報 12.66 美元。

福特與寧德時代的合作將助前者達成 2023 年 60 萬輛、2026 年 200 萬輛的電動車生產目標，福特預估，到 2026 年，其下電動車業務的年複合成長率將超過 90%，為同業平均成長率的一倍以上。

寧德時代與上述兩家車商的合作交易將大大擴展其電池供應版圖，寧德時代目前已經是特斯拉 (TSLA-US)、蔚來汽車 (NIO-US)、小鵬汽車 (XPEV-US) 與理想汽車 (LI-US) 電池供應商，長期坐穩中國約一半的市占。