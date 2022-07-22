日經：６月小尺寸電視LCD面板價格月減15% 庫存過剩情況依舊

據《日本經濟新聞》報導，LCD 面板行情持續下跌，6 月小尺寸電視 LCD 面板大宗交易價格月減 15%。全球性通膨等問題造成景氣放緩，電視機銷售走緩的懸念增強，電視製造商面板採購意願也隨之降低。

另一方面，市場估計面板製造商的產量正增加當中，庫存過剩的情形也依然存在。

面板的大宗交易價格，是由台灣、韓國和中國的面板廠商與日本等國家的電視製造商每月決定。2022 年 6 月，小尺寸電視機使用的市場指標 32 吋 TFT Open Cell(無搭載背光模組的半成品) 價格，每片約 29 美元，較 5 月下滑 15% 或 5 美元，也是 2019 年 Q4(每片約 32 美元) 以來最低紀錄。

大尺寸電視機使用的市場指標 55 吋 TFT Open Cell，6 月價格是每片約 90 美元，較 5 月下滑 6% 或 6 美元，連續第 11 個月走低。

另外，電腦 (PC) 用面板行情也持續走跌，6 月的筆電用 15.6 吋 TFT 面板行情約每片 29 美元，較 5 月下滑 6% 或 2 美元。

關於 LCD 面板的大宗交易價格，因伴隨疫情而來的宅經濟，使得電視用和 PC 用面板行情在 2021 年夏季達到頂峰，而接下來則持續走降。全球性的通膨問題，以及電視機的銷量下滑，都可能造成面板行情的進一步滑落。

一般家庭的第一台電視機，大多是客廳使用的大尺寸電視，接下來才會考慮臥室或子女使用的小尺寸電視。Omdia 首席分析師鳥居壽表示，消費者心理是想要購買大尺寸、高畫質和多功能的電視機。

日本電視機製造商多以大尺寸電視為主，也設法在畫質及功能方面，和競爭對手做出區隔。中國廠商則擅長於小尺吋電視，日本廠商也因此對 32 吋的這類附加價值不高的電視機生產缺乏意願，再加上通膨導致的電視銷量放緩，也因此減少面板調度。

然而供過於求的情況則似乎持續當中，根據日本調查公司 Techno Systems Research (TSR)，2021 年全球的 32 吋 LCD 面板生產量約 6,600 萬片，預估在 2022 年將超越 7,000 萬片。

過去面板製造商大多優先生產獲利較佳的 55 吋等大尺寸面板，但由於 55 吋面板行情惡化，未來中國面板製造商有可能增加 32 吋面板的生產量。這是因為中國面板製造商以工廠稼動率為優先考量，不考慮市場動向。

DSCC 亞洲代表田村喜男指出，LCD 面板的庫存過剩感、可能還要一段時間才能抹去。面板行情很可能持續走軟。