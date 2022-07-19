面板、半導體業務兩樣情 三福化估下半年持平上半年

近期面板產業市況疲軟，三福化 (4755-TW) 認為，下半年面板化學品營運將受影響，但半導體化學品則可望較上半年成長，並看好顯影劑 (TMAH) 回收新產能開出帶動營運增溫，面板、半導體業務表現抵銷下，下半年仍有機會持平於上半年。

三福化營收約有 75% 以上為精密化學品，其中 5 成為面板相關產品，1 成為半導體產品，其他包含研磨液代工以及 TMAH 回收業務。

公司表示，由於面板市況走緩，下半年市況保守看待，面板化學品下半年營收可能影響 5-10%，不過半導體仍可望成長 10%，與半導體市場成長速度一致。

三福化也看好 TMAH 回收業務發展，公司指出，回收液新產能第三季即將開出，可望帶動回收事業成長，目標未來月處理量能提升至 2000 噸，預計回收業務營運表現將優於上半年。

至於近期半導體市況也進入庫存調整，市場擔憂價格是否面臨跌價風險，三福化表示，目前沒有收到任何價格調整的消息，整體來看，TMAH 回收與半導體化學品銷售可望抵銷面板市況對營運的影響，預計下半年營運能與上半年持平。

三福化 6 月營收 4.85 億元，月減 9.7%，年增 37.9%，第二季營收 15.47 億元，季減 6.37%、年增 56.2%，累計上半年營收 31.99 億元，年增 63.26%。