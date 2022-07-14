今年全球平板面板出貨估年減逾1成 降至2.4億台片

全球消費性電子產品受戰爭、通膨影響，需求急凍，迫使品牌廠調整營運策略，根據研調機構 Omdia 最新預測，品牌廠陸續延後今年平板電腦新機推出計畫，也影響今年平板電腦用面板需求，估全年出貨量將降至 2.4 億台片，年減 14%，回到 2020 年同期水準。

Omdia 指出，受電腦端市場需求下滑、庫存壓力加大，品牌廠從第一季就開始調整面板訂單，觀察今年首季平板面板出貨量達約 6080 萬台片，季增 2%，但對比 2020-2021 年平均仍少了近 1000 萬台片，凸顯今年整體市場需求疲弱。

Omida 預期，今年第二季到第四季平板電腦面板出貨量將落在 5800-6000 萬台片，且逐季衰減，呈現旺季不旺，也反映品牌、非品牌客戶需求都轉趨保守，全年來看，估平板面板出貨量將達 2.4 億台片，年減 14%，終結連三年成長。

考量銷售狀況、庫存消化，Omdia 觀察，三星、亞馬遜、聯想等品牌廠對今年新平板電腦新機推出計畫均轉趨保守，除了加大力度導入 OLED、LTPS 技術轉攻中高階市場外，也將原定第二季推出的計畫，向後遞延至年中、第三季。

從面板廠觀察，台廠中包含群創 (3481-TW)、彩晶 (6116-TW) 等均在平板面板市場中佔有一定份額，此外，京東方、惠科近年也躋身平板面板重要供應商之一，隨著品牌廠拉貨轉趨保守，相關廠商營運也勢必受到影響。