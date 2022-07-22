德國拿出150億歐元救助 能源巨擘Uniper財務危機緩解

德國政府周五（22 日）以 150 億歐元（約 152.4 億美元）的救助協議來幫助德國能源巨擘 Uniper 度過難關，該公司是迄今為止歐洲能源危機中最大的受害者。

根據的救助計畫，德國政府將獲得 Uniper 公司 30% 的股權。Uniper 的芬蘭母公司 Fortum 最終將持有 56% 的股份，而目前這一比例約為 80%。Uniper 與德國政府已達成「全面穩定方案」的共識，Uniper 將獲德國政府的財務援助。

Fortum 執行長 Markus Rauramo 表示，現在正經歷一場前所未有的能源危機，需要採取強力措施，在經過密集且具建設性的談判後，已找到符合各方利益的解決方案，並稱促成協議的動力自現況的緊迫性，以及在戰爭時期保護歐洲供應安全的必要性。

另外，Uniper、Fortum 與德國政府三方也將共同研究一項長期穩定的解決方案，以改革 Uniper 的批發天然氣合約架構，在俄國天然氣供應下滑後，原先架構讓該公司蒙受數十億美元的虧損，預料年底前將就新的解決方案達成共識。

Uniper 是德國首個對能源費用飆漲發出警報的公司，並於本月初向政府申請救助。由於俄羅斯天然氣供應減少，導致價格不斷飆升，作為最大天然氣進口國的德國收到沉重打擊。

根據 Fortum 表示，自 6 月中旬以來，Uniper 只從俄羅斯天然氣巨頭 Gazprom 獲得「合約數量少部分供應」，這意味著 Uniper 不得不以更高的現貨市場價格購買天然氣，因此對 Uniper 的財務狀況造成嚴重影響。