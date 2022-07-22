過去1年流出近300億美元後 外資正緩步重返印度股市

隨著近期油價和美元的下跌，讓新興市場得以喘息，外國資金正顯示出重返印度股市的跡象，幫助印股觸及 7 周以來新高。

截至格林威治標準時間 0510， NSE Nifty 50 指數上漲 0.2% 至 16630 點，而 S&P BSE Sensex 上漲 0.17% 至 55740.34 點，這兩個指數均創下 6 月 3 日以來最高。本周則有望創下自今年 3 月中以後，最佳的單周表現。

根據最新交易所數據，本周前三天，海外投資者淨買入了 10 億美元的印度股票，這是自 4 月以來，首度出現單周外資流入。在上周之前的 1 年內，外資共計拋售近 300 億美元印度股票。

儘管由於對美國升息和中國嚴厲的防疫措施，新興市場上半年表現不佳，寫下 24 年來最糟糕的成績，但外國資金的回歸，可能會提振印度股市。

S&P BSE Sensex 指數在過去 1 個月上漲近 8%，是亞洲表現最好的。

銀行和汽車一直是 Nifty 50 指數近期反彈的主要推動力，銀行指數本月上漲 9%，而汽車指數上漲約 8%。

Sharekhan 資本市場策略主管 Gaurav Dua 表示，全球市場的反彈，加上大宗商品價格持續放緩，這有助於提振風險情緒。