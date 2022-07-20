7月面板報價出爐 32、43吋跌勢收斂單月僅跌1美元

集邦 (TrendForce) 旗下 WitsView 今 (20) 日公布 7 月下旬面板報價，反映需求低迷，各尺寸電視、IT 面板仍維持下跌走勢，不過整體跌幅已較前幾個月收斂，其中，32、43 吋電視面板由於已跌破現金成本價，加上面板廠積極調控產能，單月僅下跌 1 美元。

WitsView 最新 7 月報價統計，電視面板跌勢均較上月顯著收斂，其中，32、43 吋電視面板報價來到 27、54 美元，較上月底下滑 1 美元，跌幅約 3.57%、1.82%，55 吋電視面板報價則跌 2 美元，報價來到 87 美元，65 吋大尺寸電視單月跌幅則相對較大，下滑 7 美元，跌幅約 5.51%，報價來到 120 美元。

集邦研究副總范博毓分析，電視整體需求仍偏弱，但幾乎所有尺寸面板都已跌破現金成本，加上各大面板廠陸續進行產能調控，7 月在相關效益浮現下，讓面板價格跌勢顯著收斂，但大尺寸電視面板因主要品牌客戶減少採購，仍造成面板廠一定的庫存壓力，因此跌幅仍相對較大。

IT 面板報價方面，范博毓表示，顯示器、筆電同樣面臨需求不振、品牌拉貨意願偏低的情況，其中，預期顯示器面板部分機種將面臨現金成本壓力，不過先前跌幅最重的 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸筆電面板則開始顯著收斂跌幅。

Witsview 統計，7 月 21.5、23.8、27 吋顯示器面板較上月下跌 3-4 美元，報價來到 43.8、55.6、68.7 美元，跌幅約落在 4-6%，筆電面板平均下跌 2.4-2.9 美元不等，跌幅則落在 5-8%，不過 11.6 吋 Chromebook 主流尺寸面板僅下滑 0.1 美元，跌幅同步收斂至 0.4%。