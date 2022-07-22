日本正式批准「核廢水」排放入海 目標明年春天展開

據《產經新聞》報導，福島第一核電廠核廢水排放入海計畫，審查書周五 (22 日) 獲日本原子力規制委員會 (原子能管制委員會) 同意，等同核發安全審查合格證書。東京電力公司在取得地方自治團體同意後，將正式啟動相關工程。

2011 年日本發生 311 大地震，當時福島第一核電廠遭海嘯侵襲發生核子事故，為冷卻反應爐內熔融核燃料棒而產生的大量污染水，在經過淨化裝置去除氚 (Tritium) 以外的絕大多數輻射物質所剩下的汙染水被稱為「核廢水」。

日本原子力規制委員會周五召開臨時會議，在考量 6 月 17 日截止的一個月期間公眾評議結果之後，該委員會再次針對審查書的提案內容進行審議，結論是東京電力公司的計畫內容沒有安全疑慮，且合乎日本政府方針的要求。

在為期一個月的公眾評議期間，日本原子力規制委員會共收到約 1,200 項意見，內容除了技術面的建議之外，其他還包括許多關於核廢水排放入海的正反意見。

東京電力公司是在 2021 年 12 月提出審查申請，該公司是計畫將核廢水當中的放射性物質氚濃度稀釋到日本國家排放基準 6 萬貝克 / 公升的 1/40 以下水準，也就是低於 1500 貝克 / 公升之後，再經由全新設置的距離岸邊約 1 公里長的海底管線排放入海。

東京電力公司計畫在 2023 年的春天前後，展開核廢水的排放入海作業。而目前在福島第一核電廠的廠區內，儲放核廢水的水槽數量超過 1000 座，核廢水總量約 131 萬公噸。

關於該項計畫，日本政府於 2021 年 4 月擬定從 2023 年春天開始核廢水的排放入海作業，估計將花上數十年時間來完成排放。