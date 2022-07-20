蘋果首度發表報告 詳述在醫療保健上結合軟硬體的作法

蘋果公司 (AAPL-US) 周三 (20 日) 發表一份報告，概述了數位健康市場的雙管齊下策略，一方面透過健康和健身功能吸引消費者，另一方面與傳統醫療保健系統互動。

該報告由蘋果營運長威廉斯 (Jeff Williams) 帶頭，是蘋果公司自 8 年前發表 iPhone 醫療記錄儲存系統等健康功能以來，首次全面介紹其在醫療保健市場上的作法。它還與史丹福大學醫學院等機構合作，展開大規模的正規醫學研究。

大部分工作都圍繞著 Apple Watch，其中包含用於心臟健康和其他功能的感應器；威廉斯在將這款設備推向市場方面發揮了關鍵作用。

蘋果在報告中表示，其對消費者的關注是為用戶提供一個安全的地方，讓他們可以在 iPhone 上儲存他們的健康和醫療資訊，同時使用 Apple Watch 等工具來警告和推動用戶獲得更好的健康。該設備可以提醒人們心臟異常，並檢測一個人是否跌倒以提醒緊急聯繫人，以及其他功能。蘋果表示，它的系統現在可以儲存 150 種不同類型的加密健康數據，因此只有用戶可以取得，就連蘋果也不行。

該公司還概述了正與醫學研究人員使用蘋果設備進行研究，並允許患者分享和討論蘋果設備收集的數據，以便就診時更好地監測自己的健康狀況。

威廉斯在報告中寫道，蘋果打算繼續為用戶和醫療保健行業開發與健康相關的功能。

他說，「我們對未來的願景是繼續創造以科學為基礎的技術，為人們提供更多訊息，並充當他們健康的智慧守護者，讓他們不再是被動地維護自己的健康。」