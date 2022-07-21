白宮：拜登總統新冠檢測呈陽性 但症狀輕微

美國白宮周四 (21 日) 證實，總統拜登 (Joe Biden) 的新冠病毒檢測呈陽性，加入 2 年多前爆發新冠疫情以來數百萬感染這種疾病的美國人之列；其中還包括他的副總統。

79 歲的拜登是史上就任時年紀最大的美國總統，他已經接種了疫苗，並接種了兩劑加強劑。新冠疫情已奪去近 100 萬美國人生命。疾病控制和預防中心 (CDC) 發現接種 3 劑疫苗可大大降低住院風險。

但作為一名有腦動脈瘤病史的老人，拜登可能面臨潛在併發症的特殊風險。

白宮表示，已完全接種疫苗及 2 劑加強劑的拜登出現「非常輕微的症狀」，並表示他將在私人住所工作。總統已經開始服用 Paxlovid，這是一種獲准用於治療新冠病毒感染的口服藥物。

白宮新聞秘書尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 在周四上午向公眾發布的一份聲明中指出，「他今天早上在住處透過電話和 Zoom 與白宮幕僚聯繫。」「這套程序與白宮針對新冠病毒陽性病例的協議一致，該協議甚至還比 CDC 的指示嚴格。他將繼續隔離工作，直到檢測呈陰性。一旦他的檢測結果呈陰性，他將重返現場工作。」

幾個月前，副總統賀錦麗 (Kamala Harris) 的病毒檢測也呈陽性。隨著全美取消強制佩戴口罩規定和疫苗接種要求的廢除，感染率又見回升。

賀錦麗在 4 月 26 日檢測呈陽性後沒有出現任何症狀。她的先生埃姆霍夫 (Douglas Emhoff) 在 3 月也曾感染，但後來康復了。