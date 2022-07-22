〈美股盤後〉特斯拉暴漲近10% 那指升破1% 喜迎連三紅

儘管經濟數據不佳，但俄歐之間的北溪一號後如期重啟，晶片法案持續挺進，特斯拉等企業財報優於預期，提振市場風險情緒，美股週四 (21 日) 開盤後一路震盪走高，能源股隨油價下滑，半導體類股漲聲不斷，特斯拉飆高近 10%。

科技股、非必需消費品類股強勢領漲之下，道瓊週四收盤小漲逾 160 點，那指與費半升破 1%，標普收紅 0.99%，創 5 月 27 日以來的最大單日漲幅，延續第三個交易日漲勢。

數據顯示，隨著企業裁員潮不斷，初領失業金人數報 25.1 萬，高於市場預期，顯示勞動力市場疲軟。而費城製造業指數對商業狀況的展望跌至 1979 年以來最低，並且美國經濟諮商局的領先經濟指數跌幅超過預期，再度佐證經濟放緩趨勢。

政經消息，美中元首即將通話之際，79 歲高齡的美國總統拜登染疫，目前他出現輕微症狀，白宮持續密切關注拜登病情。

歐洲央行週四會後決定升息 2 碼，終結長達 8 年的負利率決策，這是歐洲 11 年來首次啟動升息，而且升息幅度遠超市場預期。聯準會預計本月 26 日至 27 日召開聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議，市場預估聯準會將決定升息 3 碼。

俄歐之間的天然氣管線北溪一號如期重啟，一定程度上緩解歐洲在冬季來臨前競相儲存燃料的緊張局面，但市場傳出一台北溪一號渦輪機仍滯留德國、未返回俄羅斯。俄國總統普丁此前警告，若無法及時返回，最快下週北溪一號供應量可能會下降至 20% 左右。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.66 億例，死亡數突破 637 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。

週四 (21 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅通訊服務和能源板塊收黑，非必需消費品、醫療保健和資訊科技領漲。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收紅。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.51%；Meta (META-US) 漲 0.044%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.39%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 1.52%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.98%。

道瓊成分股逾半走高。波音 (BA-US) 上漲 1.91%；Salesforce (CRM-US) 上漲 1.59%；高盛 (GS-US) 上漲 1.58%；Verizon Communications (VZ-US) 下滑 2.87%；陶氏化學 (DOW-US) 下滑 2.19%。

費半成分股普遍揚升。AMD (AMD-US) 上漲 1.86%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 1.36%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 1.57%；美光 (MU-US) 漲 0.54%；德儀 (TXN-US) 漲 0.73%； 高通 (QCOM-US) 上漲 2.74%。

台股 ADR 僅中華電信走低。台積電 ADR (TSM-US) 漲 1.41%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 2.29%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 4.21%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.62%。

企業新聞

特斯拉 (TSLA-US) 週四飆高 9.78% 至每股 815.12 美元，創 1 月 31 日以來最佳單日表現。隨著上海廠停工負面效應浮現，特斯拉週三盤後公布第二季獲利為兩年多以來首見的季度萎縮，但仍優於市場預期，特斯拉還重申 50% 的長期年均交車成長展望不變。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.51% 至每股 155.35 美元。摩根大通發布報告指出，若考慮到蘋果商業模式正從硬體轉向軟體的服務訂閱制，從長期來看，蘋果估值將重回 200 美元以上，市值料重回 3 兆美元大關。

全球第三大氧化鋁生產商美國鋁業 (Alcoa) (AA-US) 下跌 0.75% 至每股 45.15 美元。美鋁週三盤後公布的第二季財報表現出色，並宣布 5 億美元的股票回購計畫。美鋁稱，上半年業績「強勁」，但供需前景轉弱，預估今年鋁材出貨量將維持先前預期的 250 萬至 260 萬噸之間，而今年氧化鋁產量則下調 60 萬噸，出貨量介在 1,360 萬至 1,380 萬噸之間。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 25.1 萬，預期 24 萬，前值 24.4 萬

美國上周續領失業金人數報 138.4 萬，預期 134 萬，前值 133.3 萬

美國費城 7 月 Fed 製造業指數報 + 12.3，預期 - 2.5，前值 - 3.3

美國 6 月領先指數月減 0.8%，預期月減 0.5%，前值月減 0.6%

華爾街分析

Upholdings 投資組合經理 Robert Cantwell 表示：「目前市場看到的持續的潛在復甦，一些數據並不像人們擔心的那麼糟糕，而這情況已持續近一個月了。」

Verdence Capital Advisors 投資長 Megan Horneman 說：「這就是我們所處所在的世界，每天市場都會有這樣的波動。投資人仍在試圖找出股市去向，從通膨的角度來看，不知道聯準會升息之路將會走多遠，但歐洲央行現在變得非常激進。」

Quant Insight 分析主管 Huw Roberts 警告：「如果整體金融環境持續緊縮，這意味美股宏觀公允價值將持續呈下降趨勢。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主