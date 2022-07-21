TikTok與蘋果搶進線上廣告市場 分析師估社群媒體營收成長放緩

華爾街正在為迎接社群媒體產業史上最慢的營收成長做好準備，原因是來自 TikTok 與蘋果 (AAPL-US) 在線上廣告方面的日益激烈競爭，可能加劇該產業在第二季的經濟困境。

2021 年美國社群媒體廣告銷售大幅成長 36% 至 580 億美元，各品牌商家紛紛增加行銷預算，試圖從疫情中找到出路，透過網路擴大客戶。

然而，社群媒體公司隨後卻警告投資人與員工，隨通膨率徘徊在 40 年來新高附近，這些商家在廣告上的支出正在減少，形勢逐漸發生轉變。

例如，臉書母公司 Meta(META-US) 執行長祖克柏上月底向員工表示，公司正在大幅削減招聘計畫，並稱「這可能是近年來公司看到最嚴重的經濟衰退之一」。另外，Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 也曾表示經濟狀況不斷惡化，預料季度收入將低公司預期，Snap 將於周四（21 日）盤後公布最新財報。

媒體情報公司 MAGNA 數據顯示，全球社群媒體廣告銷售目前預估成長 11%，唯有紀錄以來最低增速，該數字已從先前的 18% 成長預期下調。

分析師此前預估，2021 年後經濟成長將出現一定程度的放緩。然而巴克萊（Barclays）分析師本月在一份報告中寫道，來自短片應用程式 TikTok 與蘋果的競爭日益激烈，創造一場「完美風暴」，投資人對今年的數位廣告成長「有理由保持警惕」。

其中蘋果去年推出 iPhone 隱私新規時已經顛覆數位廣告產業，影響 Meta 和 Snap 等公司在其應用程式上定位與衡量廣告的能力。巴克萊點出，Meta、Snap 和 Pinterest(PINS-US) 是最容易受到蘋果隱私新規與 TikTok 競爭影響的公司。

巴克萊分析師在報告中寫道，蘋果自己的廣告業務（主要由開發商付費在 App Store 推廣自己的應用程式）預料成長 36% 至 69 億美元，而且蘋果與 TikTok 今年將從中國以外地區的每一筆新廣告支出中獲得 34% 的收入。

行動應用程式行銷機構 Moburst 營運長 Lior Eldan 表示，客戶目前在蘋果廣告上的支出是 Uber 和 Reddit 等品牌的兩到三倍左右，部分原因是蘋果隱私新規降低廣告在其他平台上的有效性，此後蘋果搜尋廣告的預算也大幅增加。

另一方面，巴克萊表示雖然 TikTok 比臉書、YouTube 等社群媒體巨擘小得多，但該公司數位廣告收入有望成長 200%，達到 120 億美元。

廣告公司 Code3 的媒體副總裁 Yvonne Williams 表示，TikTok 對許多客戶的廣告策略仍然很重要，該公司曾與 GAP(GPS-US)、迪奧等品牌合作。

RBC Capital Markets 在日前的報告也表示，Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Google 是最有可能受負面影響的公司，因為 Google 對許多廣告商來說相當關鍵。Alphabet 將於下周二（26 日）美股盤後公布財報。