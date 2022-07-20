華為跌倒 蘋果吃飽 中國國產品牌仍在尋找對決時機

美國政府制裁華為後，蘋果公司 (AAPL-US) 承接華為在中國高階手機市場的市占率，成為最大贏家，在中國國產品牌中，不論是榮耀、小米 (01810-HK) ，抑或 OPPO、vivo，仍在等待一場真正的高階市場對決，其中線下通路成為關鍵領域。

「華為跌到，蘋果吃飽」，成為業界流行語。簇擁在華為終端掌門人余承東身邊的經銷商，從過去的手機省代、國代商變成汽車經銷商，蘋果也承接華為在中國手機高階市場的市占率，成為最大贏家。

在中國國產陣營中，不管是回歸一線陣營的榮耀、與相機大廠 Leica 聯手的小米，或在晶片領域進擊的 OPPO 和 vivo，仍在等待一場真正的高階市場對決。

在指標性品牌廠商看來，雖然無法阻止手機市場萎縮，但可將資源投入更易取得回報的戰場，以尋找與蘋果對決的時機，線下通路開始成為業者重新征戰的領域。

第一財經報導，OPPO、vivo 作為線下渠道老牌實力玩家，仍各自擁有逾 20 萬個線下網點，且這些網點深入鄉鎮。

OPPO 內部人士表示，庫存消化未如外界想像那麽糟，在過去十多年線下通道摸索中，OPPO 建立的網絡沒那麽脆弱，「再難的時期我們都熬過來了，線下反而是大家的機會」。

榮耀也將在線下傾注更多資源。榮耀執行長趙明說：「當前大環境下，如何能更好平衡供應的及時性以及可能存在的庫存風險，非常關鍵。」

整個通道布局，榮耀的線下線上銷售比率為 7：3。所有品牌均面臨壓力，如何在壓力下保持動作不變形才是關鍵。

趙明說：「榮耀整個渠道體系管理通過 IT 系統進行，儘管店鋪數量遠遠少於其他廠商，但增速卻很快，這是因為我們借用了銀行的信用體系對經銷商展開評級，為適合的經銷商匹配更好的資源。」

一家在廣東雲浮的手機經銷商表示，目前中國品牌廠商或多或少為線下提供補貼政策，榮耀提高給通路商的產品毛利率，且蘋果仍難以全面觸及「低線市場」（三、四、五線城市）。

不過，長遠來看，隨著市場下沉，國產手機品牌與蘋果之間的競爭仍會延伸至更廣泛的線下市場。

GfK 中國科技事業部資深分析師周丹說：「高階品牌的成功突破，不在於挖了多寬多深的護城河，也不是創新的多快多好，而是取決於能否在市場的不斷變化中，保持用戶的正向口碑。」技術投入和產出之間有遲滯效應，在這種邏輯下，除了一代一代累積，高階品牌再無其他捷徑可走。

市調機構 Canalys 發布的最新報告顯示，第 2 季全球智慧手機出貨量較去年同期降 9%，三星力壓群雄，市占率達 21%，位居首位，蘋果逆勢擴大市占率，自 14% 升至 17%，小米、OPPO 及 vivo 則分別為 14%、10%、9%。