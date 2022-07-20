瑞銀：蘋果6月當季iPhone出貨量年增227%

瑞銀估計，蘋果 (AAPL-US) 上季中國 iPhone 出貨量同比成長超過 200%，暗示該公司當季業績穩健。

瑞銀分析師 David Vogt 在給投資人的報告中，對 6 月當季的 iPhone 出貨量以及 2022 年至今的出貨量提出了一些想法。

一方面，蘋果在中國的出貨量似乎從 5 月開始強勁反彈，5 月出貨量同比下降 9%。但在 6 月當季，出貨量有所改善，成長約 227%。不過 Vogt 表示這只是一個簡單的比較。

本季至今，即使面臨宏觀經濟逆風，例如中國新冠疫情中斷和更廣泛的供應鏈問題，iPhone 的出貨量仍同比增加 25%。

中國的整體智慧手機出貨量同比下降約 12%，主要是由於 4 月和 5 月的疫情封鎖。

由於蘋果智慧手機出貨量增加，Vogt 現在估計 iPhone 在中國市場的總市占率再度提升至 11.4%。中國本土品牌在 6 月當季將實質性市占率拱手讓給了蘋果。

這位分析師將保持對 6 月當季 4200 萬支 iPhone 銷量的估計不變，但指出這個數字可能偏於保守，因已納入該季預期中的疲軟。

他寫道：「根據中國市場的實力和我們的調查，我們認為對 6 月當季 4200 萬支 iPhone、同比下降 9% 的估計可能是保守的，並且已經將稍早的疫情中斷納入考量，代表下周財報可能會出現上行空間。」