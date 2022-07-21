韓媒：三星A系列手機後置鏡頭數量將減至3顆

《GSMArena》、《9TO5Google》等外媒報導，根據韓國《The Elec》，三星電子計劃從明年起，減少 A 系列智慧型手機的後置鏡頭數量，要移除用途不大的深度感測鏡頭。2023 年問世的 A24、A34、A54 手機，後置相機數量將減為 3 顆，有別於現行款的 4 顆鏡頭。

相關報導提到，三星將不再繼續相機鏡頭數量的競爭遊戲，要以更佳的相機規格和競爭對手一決勝負，而這項決定也可減少手機製造成本。

深度感測鏡頭常出現在競逐鏡頭顆數多寡的廉價手機上頭，而這類低解析度的鏡頭，通常只能用來強化人像圖像，而且在許多時候，運用軟體技術處理過的圖像就已經綽綽有餘。

在 3 款全新的 A 系列手機當中，據傳 A24 將配有 5000 萬畫素的主鏡頭、800 萬畫素的超廣角鏡頭和 500 萬畫素的微距鏡頭；A34 將配有 4800 萬畫素的主鏡頭、800 萬畫素的超廣角鏡頭和 500 萬畫素的微距鏡頭；A54 將配有 5000 萬畫素的主鏡頭、500 萬畫素的超廣角鏡頭和 500 萬畫素的微距離鏡頭。

預料三星將於 2023 年 3 月推出 A34，接著在後面幾個月也將推出 A54 等幾款手機。