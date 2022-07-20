日本疫情急遽升溫 單日新增確診破15萬例創新高

日本 COVID-19 疫情急遽擴大，據日本《富士新聞網》(FNN) 報導，日本周三 (20 日) 截至 17:40(日本時間)，已經有 15 萬 2495 例的新增確診，寫下歷史新高，有 30 個府縣的單日新增確診更新紀錄，新增死亡人數達 51 人。

於截稿前，日本周三的 COVID-19 單日新增確診已知有 15 萬 2495 例，打破日本全國上週六 (16 日) 寫下的 11 萬 662 例單日新增確診最高紀錄，多出 4 萬多例。

周三日本各地的單日新增確診，東京都 2 萬 401 例、相隔 5 個半月再度突破 2 萬例，大阪府 2 萬 1976 例，愛知縣 1 萬 3628 例，福岡縣 9136 例，沖繩縣 5160 例，靜岡縣 3724 例等，共有 30 個府縣都寫下歷史新高。

日本內閣官房長官松野博一，周三在記者會上針對日本全國各地接連傳出單日確診人數創下新高的問題表示，目前沒有實施新的行動限制的規劃，會確保日本國內保健醫療體制的完善；關於以高齡長者為對象的 COVID-19 疫苗第二次追加劑施打，也強調日本政府方面將積極推動。

另外，松野博一也針對當天大阪府的單日新增確診新高問題表示，日本政府方面會提供防疫上的支援、和大阪府密切合作。

日本政府防疫對策分科委員會會長尾身茂，周二 (19 日) 在接受《日本放送協會》(NHK) 訪問時表示，以當前情況來看，這次日本國內第 7 波的 COVID-19 疫情高峰，即使增加到第 6 波疫情高點的 2 倍水準也不感意外。他表示就算不實施行動限制，但也必須做好加速疫苗接種、進一步的活用檢測、有效率的換氣、由中央和地方來確保醫療機能的效率，以及基本防疫對策的徹底和重新檢視等，共五大重點。