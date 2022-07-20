高溫炎熱用電爆增 今尖峰負載衝上4030.1萬瓩再刷新高

台電今 (20) 日表示，全台多處天氣高溫炎熱，除產業用電持續提升外，民眾防疫、暑假期間居家增加空調用電，也助長用電需求，今日尖峰負載出現在下午 14 時 23 分，達到 4030.1 萬瓩，為尖峰負載首度突破 4000 萬瓩，並再刷歷史用電量新高。

今日供電則維持供電充裕的綠燈，台電說明，今日備轉容量約 458 萬瓩、備轉容量率約 11.35%，其中，太陽光電在尖峰時刻發電出力達 461 萬瓩，約占尖峰負載的 11.4%。

台電進一步指出，今年整體用電負載快速成長，但因水情好轉，水庫蓄水量高，加上歲修機組陸續自 6 月歸隊加入供電，日間也有太陽光電量挹注系統供電能力，夜尖峰時段必要時也可啟動抽蓄水力、輔助服務、需量反應、用電大戶支援應變等多元措施，可望確保穩定供電。

不過，受國際燃料價格上漲，台電說，汽電共生因發電成本大於售電收入，導致業者發電意願降低，除減少發電外，部分業者甚至停機使用台電電力因應，統計今年上半年汽電共生發電度數較去年同期減少約 18.9 億度，並增加使用台電電力近 11.5 億度。

台電呼籲，台灣能源有高達 98% 來自進口，每一度電都很寶貴，除提高能源使用效率外，重申節約能源、減少碳排放，才是永續發展的根本之道，盼民眾共同節電、珍惜資源。