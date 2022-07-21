北市七大振興方案來了 熊好券2.0總預算5億元 新增農好券

台北市政府今 (21) 日公布振興方案 2.0，七大方案分別為產業振興、商圈振興、市集振興、展演振興、其他振興、熊好券 2.0 及敬老愛心卡優惠等，盼刺激消費、提振商機，其中熊好券政策新增第 6 券「農好券」，6 大券預算共計 5 億元。

台北市長柯文哲指出，熊好券 1.0 共發出 5.53 億元，達到 9.52 億元的效果，但倍數效果如何改善再增大，市府有找學界研究，發現缺點是數位落差，有的店能用，有的不能用，造成大者恆大，贏者通吃，目前已做修正。

台北市副市長黃珊珊表示，熊好券 2.0 預算共計 5 億元，已經送議會審議。此次除了原先的熊好住、熊好買、熊愛動、熊好呷、熊好看五大券，還另新增農好券，希望藉此刺激消費。最新一波振興計畫，8 月起正式實施上路。

在產業振興方面，北市府說明，疫情帶動外貿企業轉型跨境電商需求，將透過建置數位台北館 buy.taipei、成立「台北市跨境電商產業發展中心」及補助企業參與線上線下展覽之方式拓展海外市場，預計帶動 40 億元以上採購商機。另補助業者改善休閒農業場域環境，預計參訪人次達一年 170 萬。

至於商圈振興，北市府規畫 2022 年下半年辦理商圈活動、產業活動及商圈深度體驗小旅行，共計超過 90 場次，提振商機行銷活動，促進商業活絡發展。市集振興則由轄管市集自理組織及攤 (鋪) 位，藉由「本府活動串聯」及加碼「市集自辦活動」等兩大項振興方案，提供消費者回饋措施，以吸引民眾消費。

展演振興則是透過藝文展演活動振興專案補助、捷運公司的台北小巨蛋委管事業聯合振興消費方案及花博公園會展振興計畫，鼓勵藝文、會展等相關產業業者舉辦各項展演活動。為持續鼓勵民眾搭乘公車，本府與臺北市公車聯營管理委員會等單位共同規劃「搭公車集好運」抽獎活動，吸引乘客回流。

最後則是敬老愛心儲值金，北市府指出，將運用敬老、愛心卡剩餘經費，鼓勵長者及身障者於疫情趨緩後，持本市敬老卡或愛心卡進行無現金消費。