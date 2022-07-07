台電協和電廠東移方案拚過環評 2028年供氣期程不變

台電協和電廠擬改建為燃氣電廠計畫今 (7) 日將四度叩關環評，面對外界質疑破壞海洋生態，經濟部次長繼台電代理董事長曾文生率台電高層召開記者會，強調為保護海洋生態、供電穩定，將提出「東移方案」，降低對生態影響，也期盼儘速通過環評，動工新建儲能及相關設備，目前評估 2028 年供氣時程不變。

台電說明，協和電廠增氣計畫興建 2 部總裝置容量達 260 萬瓩的燃氣機組，但需解決供氣問題，經評估海管、陸管皆不可行，且永久使用浮動式天然氣接收站也有其困境，因此必須興建儲氣槽，但現有電廠無法滿足氣槽設置安全性要求，才規劃填地興建。

台電進一步指出，填地方案原規劃填海面積 18.6 公頃、填方量 350 萬立方公尺，但更新後的「東移方案」，填海面積將進一步縮小為 14.5 公頃、填方量減為 195 萬立方公尺，且把預定填地興建儲氣槽的區域東移，外界關切可能受影響的潛堤區珊瑚，將完全保留下來。

根據台電計算，協和電廠改建計畫對北北基供電穩定扮演關鍵角色，初估影響 480 萬人口用電，涵蓋基隆、南港、汐止等北部用電重鎮等，主因是北西電網挹注安全上限為 420 萬瓩，但估 2025 年該區域尖峰負載將超過 600 萬瓩，雖有和平電廠 130 萬瓩支應，但整體供電尚有缺口。

曾文生說，這是台電首次在環評前召開記者會向外界說明，也不諱言台電有時程壓力，針對各界提出的建議，從今年春節後就密集設想各種方案，考量生態保育、地方發展等，目前仍預期 2028 年可開始供氣並讓天然氣船進入，但一切還是要等待環評結果而定。

曾文生也指出，台電現在各項新建案都需經過民主程序，但供電不可能脫離現實情況，希望外界在主張權利、價值倡議的同時，也能思考並留給能源轉型、電源開發一些立足之地，至於外界再次提出核能使用，則認為要先把後端處理程序完備後，再來討論。