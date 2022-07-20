〈外銷訂單〉6月588.3億美元連2紅 Q2、上半年均寫同期高

經濟部統計處今 (20) 日公布 6 月外銷訂單統計結果，受惠中國封控解除，供應鏈逐步恢復效應顯現下，單月外銷訂單優於預期，達 588.3 億美元，月增 6.1%、年增 9.5%，連 2 紅，第二季外銷訂單金額達 1661.7 億美元、季減 4%、年增 3.2%，累計上半年金額達 3392.9 億美元、年增 9.5%，均寫同期新高紀錄。

觀察第二季外銷訂單雖優於預期，且維持連九季年增正成長，但經濟部統計處處長黃于玲說，這是外銷訂單調查以來，首次第二季外銷訂單金額低於首季，反映中國封控影響程度大。

按貨品別觀察，統計處說，資訊通信、電子產品受 5G、高效能運算、車用電子及網路通訊服務需求熱絡，6 月接單維持成長，金額分別達 169.4 億美元、187.5 億美元，年增 22%、11.7%，雙雙創下歷年同月新高。

光學器材則受電視、筆電等終端產品需求疲弱，加上品牌廠進行庫存調整，加劇面板供過於求情況、價格續跌，6 月整體接單減少，金額達約 19.6 億美元、年減 28.4%，為連續 5 個月負成長。

傳統貨品方面，統計處表示，化學品因國際油價維持高檔，導致部分石化產品價格仍高於去年同期，6 月維持成長，接單金額達 22.2 億美元、年增 18.8%，基本金屬、塑橡膠製品、機械業則呈現衰退，訂單金額分別達 27.8 億美元、23 億美元、20.6 億美元，年減 13.7%、11.3%、8.3%。

展望未來，黃于玲說，隨高效能運算、物聯網、車用電子等新興應用持續拓展，預期半導體需求將維持熱絡，加上各國陸續鬆綁邊境管制，有利終端需求擴張，均可望挹注外銷接單動能，但包含戰爭、通膨等後續發展仍須密切關注。