〈電價調漲〉漲幅仍未調足 台電今年虧損確定超過千億元

電價審議委員會今 (27) 日歷時三小時討論，拍板 7 月 1 日起，針對用電大戶、平均用電超過 1000 度以上住宅用電等調漲，平均調幅為 8.4%，不過仍未完全反映電價成本，台電也坦言，估今年燃料成本將較去年增加約 3000 億元，雖然此次調漲可減緩燃料供應壓力約 290 億元，但台電今年虧損確定將超過千億元大關。

台電今年前 4 月虧損達 460 億元，加計去年虧損，累計虧損已超過 869 億元，台電說，5 月仍是虧損，估計今年虧損已超過 600 億元，推算前 5 月累計虧損就將超過千億元，且單今年虧損超過千億元的機率很高。

面對國際燃料價格大漲，電價審議會估今年油價成本將達到每桶 107 美元、氣價成本為每立方公尺 19.68 元、煤價每公噸 307 美元，與過去平均相差數倍，經濟部表示，這次已達可適度調整電價調幅的條件，且觀察國外電業針對這波燃料價格上漲，均已陸續進行電價調整，調漲幅度介於 13-45% 間。

台電指出，依目前假設的燃料價格等相關參數，推估今年燃料成本將較去年增加約 3000 億元，財務恐面臨極大壓力，但此波電價調漲 8.4% 後，估到年底可望減少約 290 億元燃料成本壓力，但最終數字仍待 9 月審議會進一步詳細檢視。

回顧今年 3 月電價審議會因燃料成本波動幅度大，宣布「暫不決議」，當時台電推算燃料成本將增加 1000 多億元，換算電價須調漲逾 20%，台電今日並未提供換算漲幅，但估今年燃料成本將大增至 3000 億元，推算漲幅應該會大於 20%，而經濟部對此強調，這次調漲已通盤考量燃料成本、台電財務、疫情衝擊、穩定物價等因素。

另一方面，經濟部也備妥電價穩定準備基金約達 400 億元，經濟部說，電價穩定準備基金將按機制處理，於明年檢視台電營運、電價再行處理。