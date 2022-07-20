睽違6年 巴克萊證券三度登台設立證券子公司

睽違 6 年，巴克萊銀行 (BCS-US) 第三度重返台灣市場，巴克萊證券今 (20) 日宣布，獲金管會證期局與經濟部核准設立證券子公司，提供全球與台灣企業客戶與機構法人提供經紀與承銷服務。

巴克萊證券在 1996 年首度進入台灣市場，1998 年將業務讓予給瑞士第一波士頓證券後首次退出台灣市場；2011 年再度獲准來台，但五年後、也就是 2016 年二度宣布撤離台灣，此次宣布在台設立證券子公司則是第三次重回台灣市場。

巴克萊證券表示，待取得主管機關相關業務許可執照完備後，台灣巴克萊證券股份有限公司 (BSTL) 預計將在第 3 季正式營運，已任命現任北亞區宏觀業務銷售主管 (Head of Macro Distribution, North Asia) 王鶴璇 (Shella Wang) 為子公司董事長帶領台灣團隊。

巴克萊表示，台灣是巴克萊在亞太地區具重要策略意義的市場，希望藉由成立獨資子公司台灣巴克萊證券股份有限公司 (BSTL)，充分運用集團涵蓋全球的企業金融與投資銀行 (CIB) 專長，以及相關業務觸角，為客戶提供接觸亞太地區與全球重要資本市場的管道以及參與跨國投資的機會。

巴克萊亞太區負責人 Jaideep Khanna 表示，擴大經營台灣市場代表巴克萊拓展亞太地區版圖的決心，透過成立台灣子公司進一步深入台灣市場，替機構法人客戶提供服務。

王鶴璇表示，在地的子公司能掌握與環境、社會、治理 (ESG) 連結的投融資機會，參與台灣金融市場的成長動能，藉由規劃跨資產產品的雄厚實力為台灣客戶提供強大且完整的產品陣容。

巴克萊近年來持續積極布局亞太地區內的重要市場，包括澳洲、中國 / 香港特別行政區、印度、日本以及新加坡，最近更獲澳洲政府核准成為外國收受存款機構 (ADI)。