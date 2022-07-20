郭明錤：蘋果暫緩招聘未影響2023年硬體研發計畫

雖然市場傳出蘋果將在 2023 年暫緩招聘及減少開支，不過，天風國際證券分析師郭明錤週二 (19 日) 表示，按其最新調查，蘋果明年的硬體產品研發計畫並沒有變動，設備的訂單可見度保持不變。

郭明錤週二推文指出：「我對蘋果在經濟衰退期間暫緩招聘和減少支出並不感到驚訝，但最新通路調查表明，至少目前蘋果 2023 年的硬體研發計畫還沒有發生重大變化， (截至 18-24 個月) 設備訂單可見性保持不變。」

郭明錤說，近期蘋果的螢幕和記憶體供應出現問題，但預估這不會對 iPhone 14 量產計畫造成太大的影響，雖然 LG Display 生產的 iPhone 螢幕因外觀問題，導致 iPhone 14 量產初期出現供應缺口，但是三星和京東方可以很大程度上補足這方面的缺口，而且他預計 LG 應該很快就能解決這個問題。

(圖片：郭明錤推特)

記憶體方面，郭明錤表示，蘋果今年第三季 iPhone 旗艦新機採用最新一代低功秏記憶體規格—LPDDR5，三星幾乎是的唯一供應商，可以滿足 iPhone 14 Pro 的產能需求。美光和 SK 海力士最早可能在第四季才會像蘋果出貨，主因是美光認證時間較晚，而 SK 海力士遇到品質問題。

受利多消息激勵，蘋果 (AAPL-US) 週二反彈 2.67% 至每股 151.00 美元。

蘋果 (AAPL-US) 即將在 7 月 28 日公布最新財報 (截至 6 月底的 2022 會計年度第三季財報)。

此前蘋果財務長 Luca Maestri 警示，烏俄戰爭導致蘋果暫停在俄羅斯銷售手機，這可能對銷售造成更大影響。供應鏈問題則將使會計年度第三季銷售額損失 40 億美元到 80 億美元，遠高於第二財季的影響。

Canalys 分析師 Toby Zhu 警示，手機促銷和特別優惠將有助於緩解供應壓力，但消費者正受到通膨的影響，不太可能像去年一樣有足夠支出負擔新手機，而且供應鏈中存在持續的混亂。