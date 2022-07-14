知情人士：蘋果Phone 13仍暢銷 iPhone 14銷售可望更佳

全球智慧型手機市場需開始降溫，相關業者業績受到打擊。不過，有知情人士表示，儘管如此，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 13 仍舊暢銷，即將上市的 iPhone 14 銷售表現也將更好。

知情人士表示，7 月蘋果 iPhone 銷售情況依舊良好，即使其他業者因整體需求下滑而受到衝擊。蘋果一家工廠的 iPhone 13 在 7 月的出貨量，甚至較去年同期高出三分之一，與過往的情況不太相同，因為通常 iPhone 的銷售 7 月和 8 月都會趨緩，消費者傾向等待蘋果 9 月發布的新機。

Cowen 分析師 Krish Sankar 表示，這一代 iPhone 在產品周期後期的銷售持續良好，部分原因是中國封鎖結束後需求急劇反彈，而 iPhone 也是中國 6 月購物節的受惠商品。

Cowen 預計，第二季蘋果手機出貨量將下滑約 1%，表現優於整體手機出貨量預估的下跌 13%。

消息也指出，蘋果已開始試產 iPhone 14，目標在 8 月提高產量，以便這些設備可以在秋季開始出貨；另外，蘋果給予供應商的初步出貨量預估，略高於一年前的 iPhone 13。

天風國際證券分析師郭明錤先前曾表示，中國市場對蘋果 iPhone 14 的需求，可能比 iPhone 13 還更強。

郭明錤根據調查指出，一些中國經銷商、零售商和手機炒家不得不為 iPhone 14 支付有史以來最高的預售訂金，來確保供應無虞，這意味著中國市場對 iPhone 14 的需求可能會高於預期。