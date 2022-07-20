〈美晶片法案將表決〉格芯：法案若未通過 紐約新廠計畫將延後

據路透報導，晶圓代工廠格芯執行長 Tom Caulfield 周二 (19 日) 表示，若晶片法案未來幾周內無法順利通過，在紐約州北部的新廠建設計畫可能會延後。

美國參議院周二啟動表決「瘦身版」的晶片法案，內容包括 520 億美元的補貼措施及投資稅務優惠，該法案除旨在擴大本土半導體供應鏈能量外，目的也是要應對中國日益激烈的競爭，向英特爾 (INTC-US)、三星與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 等大廠，提供在美設廠資金補貼。

格芯去年宣布將在紐約州馬爾他 (Malta) 總部附近建新廠，並未透露投資總額或動工時間，但 Tom Caulfield 也說，若沒有晶片法案補貼，這項新廠計畫將耗時更長。

Tom Caulfield 表示，新廠需要政府盡早共同出資，公司有良好的自由現金流，但須建立資產負債表才能進行這些投資。

在美國晶片法案延宕多時之際，格芯本 (7) 月也宣布，計畫與意法半導體在法國合資建廠，預計 2026 年投產。Tom Caulfield 指出，法國新廠的討論從今年初開始，但因法國政府迅速提出補貼政策，因此僅 6 個月時間就順利推動。

Tom Caulfield 並說，若去年就獲得美國補貼，紐約廠進度可能更快，而不是將注意力轉往法國與新加坡廠擴建計畫。