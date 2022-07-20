〈美股盤後〉費半猛漲逾4.6% 道瓊喜升逾750點

投資人押注美股在今年大幅下跌後已觸底，美國玩具大廠孩之寶等財報告捷，美股週二 (19 日) 開高，美元回落亦助推反彈，科技股氣勢如虹，美國晶片法案的投票前，晶片股扶搖直上，費半收盤猛漲逾 4.6%，道瓊喜升逾 750 點，標普收揚近 2.8%，那指強彈 3.11%，自今年 4 月以來均首次站上 50 日均線。

政經方面，隨著通膨巨獸來襲，美銀最新的月度調查結果顯示，58% 受訪的基金經理對股票的配置創 2008 金融危機以來最低，現金部位則飆至 2001 年最高，而美銀牛熊指標維持在 0，顯示投資人對後市極度看跌，而這可能是短期反彈的訊號。

美國參議院即將對延宕已久的 520 億美元美國晶片製造商補貼方案發起第一次程序性投票，目標是在下週初通過該法案。據悉，該晶片法案將包括一項新的、為期四年的 25% 稅收抵免，以鼓勵企業在美國建廠。

逾 200 家中概股下市風險暗潮洶湧，美國證券交易委員會主席 Gary Gensler 週二表示，目前美中雙方談判是有建設性的，但尚不清楚兩國能否達成協議，最終是否能按照美國法律的要求，允許檢查中概股的實際財報情況，中國當局須做出決定。

俄羅斯輸往歐洲的天然氣管道北溪一號 (Nord Stream 1) 年度維修保養將於週四 (21 日) 結束，歐盟正計劃因應各種可能發生的狀況，外媒引述消息人士報導，預估北溪一號管線將如期恢復，但供應量將低於正常水準。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.64 億例，死亡數突破 637 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 122 億劑疫苗。

週二 (19 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體走升，通訊服務、工業和能源板塊漲勢吸睛。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王連袂收高。蘋果 (AAPL-US) 2.67%；Meta (META-US) 上漲 5.11%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 4.38%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.91%；微軟 (MSFT-US) 上漲 2.08%。

道瓊成分股普遍走揚。波音 (BA-US) 大漲 5.69%；高盛 (GS-US) 大漲 5.57%；Nike (NKE-US) 大漲 5.05%；開拓重工 (CAT-US) 上漲 4.18%；IBM (IBM-US) 大跌 5.25%。

費半成分股強勢反彈。AMD (AMD-US) 上漲 5.46%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.53%；應用材料 (AMAT-US) 大漲 5.46%；美光 (MU-US) 上漲 3.23%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.11%； 高通 (QCOM-US) 上漲 4.01%。

台股 ADR 僅中華電信獨弱。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 3.06%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 4.44%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.43%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.02%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.67% 至每股 151.00 美元。天風國際分析師郭明錤週二推文指出，雖然蘋果明年將暫緩招聘和減少支出，但這些變化並未影響供應鏈訂單，至少目前 2023 年的硬體產品開發計畫沒有變化，設備的訂單可見性保持不變。

推特 (TWTR-US) 上漲 2.87% 至每股 39.49 美元。推特成功爭取與馬斯克法律戰的加速審理，美國特拉華州衡平法院大法官裁定，支持在 10 月進行為期 5 天的快速審判。

IBM (IBM-US) 大跌 5.25% 至每股 130.88 美元。IBM 最新財報優於預期，但受到退出俄羅斯市場和美元走強影響，該公司下調對今年自由現金流的預估。

全球知名品牌玩具公司孩之寶 (Hasbro)(HAS-US) 上漲 0.71% 至每股 79.98 美元。孩之寶最新財報表現亮眼，超出市場預期，主因是其「魔法風雲會」(Magic: The Gathering) 集換式卡牌遊戲的強勁需求，以及產品價格上漲。

中國國務院總理李克強週二出席世界經濟論壇全球企業家視訊特別對話會，他致詞強調中國致力於推行經濟重啟政策，包括恢復國際旅行，此消息推動旅遊及博彩股走升。攜程 ADR (TCOM-US) 上漲 4.41%、途牛 ADR (TOUR-US) 飆高 8.62%。

滴滴 ADR (DIDI-US) 暴漲 13.31% 至每股 3.32 美元。華爾街日報引述消息人士報導，中國將對中國網路叫車龍頭滴滴出行處以超過 10 億美元罰款，長達一年監管調查即將結束，屆時滴滴將可啟動香港上市程序。

經濟數據

美國 6 月營建許可報 168.5 萬戶，預估 165 萬，前值 169.5 萬

美國 6 月營建許可月增率報 - 0.6%，前值 - 7.0%

美國 6 月新屋開工數報 155.9 萬戶，預估 158 萬，前值 159.1 萬

美國 6 月新屋開工月增率報 - 2.0%，前值 - 11.9%

華爾街分析

FactSet 數據顯示，大約 9% 的標普成分股企業公布最新財報，其中約三分之二的企業獲利超出預期。

Wolfe Research 策略師 Chris Senyek 警示：「未來幾個月，市場可能仍然非常震盪，會出現更多熊市反彈。」

Invesco 全球市場策略師 Kristina Hooper 指出：「考慮到企業獲利預期可能會向下調整，股市可能會出現更多下行趨勢，但我相信，投資人距離離底部遠比頂部更近。」

Susquehanna Financial Group 衍生性金融商品共同策略長 Chris Murphy 稱：「美元大幅回落提振股市，就像在四月下旬一樣。如果美元回落是暫時的，那麼股市的反彈也可能是暫時的。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主