花旗看衰iPhone14銷量 但提5大理由買入蘋果股票

花旗分析師 Jim Suva 和 Asiya Merchant 週三 (13 日) 發布報告指出，雖然謹慎的消費者、宏觀經濟擔憂和持續供應鏈瓶頸將在短期內對蘋果 iPhone 14 系列銷量帶來不利影響，但蘋果股票值得買入。

Suva 在一份研究報告中寫道：「儘管宏觀經濟陷入困境，消費者支出放緩和持續的供應鏈挑戰將嚴重影響蘋果即將公布的財報。在通膨和經濟衰退的環境下，消費者支出萎縮，可能會使用者延長設備更換週期，這可能會壓縮 iPhone 的年度出貨量，並導致銷量下滑。」

不過，Suva 提到：「我們仍持續看到蘋果產品和服務有一些積極推動因素。」

花旗分析師列出五大理由看漲蘋果後市。第一，蘋果預計將在 9 月 14 日發布 iPhone 14 系列，可能是蘋果股價短期的催化劑。

花旗看衰 iPhone14 銷量 但提 5 大理由買入蘋果股票 (圖片：AFP)

第二，預計蘋果折疊式手機將於 2023 年上市，Apple Car 和 AR/VR 耳機等新品將提振投資人信心，這些產品最早可能在 2025 年上市。

第三，升級換機潮持續，用戶從低價的 Android 手機轉向中高階蘋果手機。

第四，蘋果目前有規模約 900 億美元庫藏股計畫，約為當前市值的 4%，將持續為蘋果股票價值提供支撐。

第五，蘋果將擴大服務營收業務，可能獲得更具黏著性、更穩定性的收入。

花旗分析師週三將蘋果目標價從 200 美元下調至 175 美元，但維持「買入」評級。FactSet 數據顯示，華爾街大多數分析師仍然看好蘋果後市，74% 的分析師將其股票評級設為「買入」，23% 的分析師將其設為「買入」，僅一位分析師 (或 2.3%) 將其評級為「減持」。

受花旗下調目標價影響，蘋果 (AAPL-US) 週三開低後，盤中時段皆處於狹幅震盪，終場收黑 0.25% 至每股 145.49 美元。