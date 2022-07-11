郭明錤：蘋果第二代AR/MR 2025年上半年問世 大立光搶進供應鏈

天風國際分析師郭明錤今 (11) 日表示， 蘋果 AR/MR 設備高單價 Pancake 透鏡是其中關鍵元件，玉晶光 (3406-TW)、揚明光 (3504-TW) 分別是第一代的前兩大供應商，而大立光 (3008-TW) 可望打進第二代 AR/MR 設備供應鏈，預計第二代將在 2025 年上半年開始銷售。

郭明錤說，蘋果 (AAPL-US) AR/MR 中 Pancake 透鏡是關鍵的光學元件，攸關視覺體驗與外觀設計，Pancake 透鏡總成本約 30-40 美元，約等同於 20 個高階 7P 鏡頭，目前第一代 AR/MR Pancake 透鏡主要供應商分別為玉晶光與揚明光，GIS (6456-TW) 則負責 Pancake 透鏡貼合。

郭明錤表示，預計蘋果第二代 AR/MR 可能推出高階、低階兩款機型，受惠於第二代 AR/MR 產品銷售策略，總出貨量最快可能在 2025-2026 年達 1000 萬台。

郭明錤認為，第二代產品將在 2025 年上半年銷售，供應鏈則在 2024 年下半年將開始出貨，玉晶光、揚明光、GIS 將依舊是第二代供應商，值得一提的是，大立光可能成為第二代 Pancake 透鏡新廠商，大立光也為此訂單在台中新廠擴產。

另外，郭明錤指出，第一代 AR/MR 搭載 2 個 3P Pancake 模組，預計第二代 Pancake 透鏡成本將再提升，以改善視覺體驗與外觀設計， AR/MR 產品線可望為蘋果光學供應鏈帶來新成長動能。