郭明錤：台積電2023、2024年獨家供應高通5G旗艦晶片

天風證券分析師郭明錤週三 (13 日) 推文指出，台積電先進製程領先三星至少至 2025 年。

郭明錤週三推文指出：「最新調查顯示，台積電將是高通在 2023 與 2024 年的 5G 旗艦晶片獨家供應商，這對兩家公司來說，是一個超級雙贏局面。」

(圖片：郭明錤推特)

他提到：「高通一直是三星最重要先進製程客戶，高通此舉代表台積電先進製程優勢將顯著領先三星至少至 2025 年。」

高通先前採用三星代工 4 奈米製程做為 Snapdragon 8 Gen 1 行動處理器，交出失意的成績單，除了在散熱及效能上不如預期外，良率僅達 35%，出貨量遭遇困難，為避免重蹈覆轍，高通下半年轉向與台積電合作，推出改良版的 Snapdragon 8 Gen 1 plus，數據顯示，這款處理器性能將提升 10%，能耗降低 30%。

高通新一代的 Snapdragon 8 Gen 2 有望在今年 Snapdragon TechSummit 驍龍技術高峰會亮相，該峰會已宣布訂在 11 月 14 日至 17 日舉行。

外傳高通新一代的 Snapdragon 8 Gen 2 (型號 SM8550) 將續留台積電製造，採 4 奈米製程，改採 1+2+2+3 架構，功耗表現更強。

郭明錤上週六 (9 日) 推文稱，三星明年即將推出的旗艦手機 Galaxy S23 系列可能棄守自家 Exynos 2300 處理器，全面採用台積電 4 奈米製程打造的 Snapdragon 8 Gen 2，這對三星晶圓代工事業來說，無疑是一大挫敗，而這項消息顯著利多高通和台積電。