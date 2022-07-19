〈房產〉桃市府再標脫55筆重劃區土地 釋出面積1.56萬坪

桃園市地政局今 (19) 日辦理年度整體開發區可建築土地標售，釋出包括觀音區草漯部分開發單元，桃園區經國重劃區的抵費地土地，楊梅仁美市地重劃區，以及 A20 站、桃園高鐵站區的抵價地等，總標脫 55 筆，面積約 1.56 萬坪，得標總金額約 36.1 億元。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，本次開標 82 筆標的中，有 55 筆順利標脫，總標脫率約 67.1%，總標脫面積約 1.56 萬坪，得標總金額約 36.1 億元，整體溢價率達 16.8%，其中總價最高的楊梅仁美產專區兩筆土地，在總標脫金額中貢獻度超過 40%，表現最為搶鏡。

另外，桃園觀音草漯第六單元土地因低單價優勢，釋出的 20 筆標的全數標脫。

江怡慧指出，由於近年企業積極在桃園投資設廠，對工業用地的需求殷切，尤其是物流倉儲業發展蓬勃，獵地態度積極，加上仁美重劃區 2011、2012 地號的產專區面積均逾 3000 坪，屬於稀有的大型物件，且標售底價每坪 14.8 萬元也具吸引力，因此楊梅仁美重劃區兩筆產專區開標全數標脫，算是意料之中。

另一個全數標脫的觀音草漯第六單元，則挾相對低單價、低總價的優勢，吸引民眾踴躍來此「千萬當地主」；至於機捷興南站周邊的 A20 興和特區，則交出約六成標脫率，平均溢價率在 6% 左右。

本次唯二釋出的商業區，分別位於草漯第三單元及桃園經國重劃區，前者標售底價每坪 20.5 萬元，後者則為每坪 89.9 萬元，由於兩筆商業區面積均不到 200 坪，較欠缺規劃彈性，都無人投標；青埔特區唯一釋出的青昇段住宅區土地，亦因形狀較崎嶇，最終流標收場。

房仲業者指出，桃園觀音草漯重劃區先前的搶標情況就很熱絡，本次依舊令各界驚豔，其中草漯第六開發區最受青睞，全數標脫，據分析，觀音草漯一帶的土地行情，在這萬物齊漲的時代算是很親民，加上重劃區鄰近工業區，大量的就業人口創造出豐沛住宅需求，市場看好往後發展。

同時，近年來觀音草漯的土地行情明顯上漲，但因價位仍在一字頭，再加上本次許多標的，屬於「千萬有找」的低總價標的，適合自用族群買來自地自建，由於自用客受打炒房政策的影響較低，因此買氣依舊居高不下。當桃園整體房價都來到 2 字頭甚至更高時，觀音草漯竟然還有 1 字頭的土地可買，對消費者來說十分吸睛，造成標售土地的搶手並推升價格。

草漯就算是高總價標的，都深具低單價優勢，比如本次標售的人氣王，就是觀音草福段 558 地號，面積約 698.5 坪的土地，共有 9 封標單搶購，最終以 1.6 億元售出，換算得標單價每坪 23.6 萬元，土地取得價碼仍算相當實惠。

江怡慧強調，雖然今年第二季起房市交易放緩，不過桃園在台商回流及桃捷等各項建設帶動下，產業回流與內需產業也帶動工業廠辦、重劃區房市走揚，加上部分地區有房價親民的優勢，因此仍吸引買方卡位，使本次標售吸引逾百封標單競標，締造出疫情下的標售好成績。