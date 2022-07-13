〈房產〉精英電腦總部大樓中壽標走 交易規模居今年第二

台北市內湖精英電腦總部大樓，今 (13) 日由賣家三商美邦人壽 (2867-TW) 委由商仲業者以底價 75 億元公開標售，最終由中國人壽出價 83.5 億元、溢價率達 11.33%，也是今年來規模第二大的商用不動產交易案。

內湖精英電腦總部大樓的交易案，是 2022 年單宗金額第二大的商用不動產買賣案，僅次於 1 月，同是由中壽 120.5 億元買下台中七期內、市政路上整棟「豐邑市政核心大樓」，在這兩筆商用不動產，中壽合計砸下 204 億。

瑞普萊坊董事長劉美華表示，精英電腦大樓位在內科最精華的西湖段，屋齡 15 年，樓高 20 層樓，地上層面積 8655 坪，其中還有 540 坪的一樓店面。以得標金額分拆，一樓每坪約 125 萬元、二樓以上約 86 萬元，符合目前金管會對於壽險業投資不動產的收益規定。這次交易同時舒緩屋主財務壓力，也創造買方資產收益條件，是雙贏結局。

第一太平戴維斯資深經理丁玟甄也指出，目前金管會規定壽險在不動產上的最低收益率門檻為 2.47%，以精英大樓為例，收益率維持在 2.5% 以上，是壽險業者投資態度變得積極的主因。

中國人壽 13 日以 83.5 億元標下內湖精英電腦總部大樓。(圖：業者提供)

雖然面臨升息及打炒房等政策不確定因素，不動產市場走入理性期，上半年土地交易量年跌 39%、季跌 57%，但商用不動產幾乎聞風不動，尤其在自用、抗通膨的效用考量之下，僅較去年上半年的 684 億，稍減 3%，為歷年次高，仍能強吸自用、置產買盤。

劉美華分析，內科不但本身有產業聚落優勢，更有企業總部及比價誘因，因此中美貿易戰開打、2018 年以來，最受買方青睞，整棟廠辦交易總金額總計就有 538 億元，每年都至少有 5 棟的交易實績。今年上半年就有長虹豐匯商業科技大樓、台北影業大樓合計超過 115 億的紀錄，市場詢問度極高。

劉美華說，這次順利標脫等於是為第三季商用市場開紅盤，除了內科這塊金字招牌之外，主要原因有三：首先、原業主回租期只剩一年半，未來租金有調升空間，深具抗升息、抗通膨的利基；第二，目前台北市商辦一屋難求，A 辦只租不售、老舊純辦交易單價頻頻破百萬，連蛋白區新商辦都站穩百萬的市況來看，內湖、南港行情肯定出現比價優勢；第三、這次標售的物件條件特別有賣相，不但基地、臨路、建築設計條件絕佳，而且租戶單純，利於未來招租及價格塑造。

劉美華認為，全球因為貨幣政策轉折而出現金融市場波動或是投資信心的動搖，因此把風險資產轉進實體資產的需求更強，而且全球供應鏈重組下的製造業的生根、擴張，對於商用不動產市場交易有鞏固的效果，自用、置產需求仍旺，中長期仍值得市場健康看待。

