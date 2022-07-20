〈房產〉全台十大富人區房市比一比 竹北所得最高

依財政部於公布的統計資料顯示，以行政區來區分，2020 年每戶平均綜合所得前十名行政區都分布在新竹縣市與台北市兩大都會區；其中，平均所得高居榜首是竹北市，交易也相當熱絡，近一年交易件數 1603 件，每坪房價是 33.1 萬元。

房仲業者認為，近幾年住宅市場交易受惠自住、置產需求強勁，一個地區就業機會的多寡、收入水準的高低，是最關鍵的因素，也是觀察區域房市是否能穩定支撐的指標之一。

觀察全台平均所得前三名行政區，竹北市穩坐第一，平均每戶所得達 149.5 萬元為全台最高，其次是台北市大安區 138.7 萬元緊追在後，新竹市東區則以 141.2 萬元排名第三。永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，就平均每戶所得前三名行政區來看，新竹縣市就有兩區入榜，由於新竹縣市為科技園區重鎮，不少工程師、科技高階主管選擇就近居住，也推升區域購屋需求。而台北市為全台政經中心，大安區更是蛋黃中的蛋黃區，集優質交通、生活機能等優勢，吸納不少金字塔頂端的購屋者。

陳金萍指出，竹北市受惠於台元科技園區、新竹科學園區的龐大就業動能，購屋需求穩定，加上縣治重劃區及高鐵特區的生活機能發展已成熟，帶動人口移入，提升住民所得水準，房市交易熱度也隨之增溫，是榜單上交易量次高的行政區，僅次台北市中山區。觀察近一年的房價每坪 33.1 萬元，平均購屋的建物面積為 56.4 坪，是所得前十名中購屋坪數最大的行政區。

排名第二的台北市大安區是全台住宅單價最高的行政區，單價高達 96.9 萬元，主要在於大安區位處台北市中心，行政、交通、學區等資源堪稱全台之最，是高資產族群購屋首選區域，雖然區域內以老公寓、華廈產品為大宗，但憑藉地段、機能優勢，加上近期政府積極推動都更案，讓大安區房價支撐強勁。

平均所得排行第三名的是新竹市東區，陳金萍表示，新竹市東區是新竹都會區早期發展的區域，生活機能完善，而科學園區的就業人口帶動人口正成長，也為當地房市增添柴火，區域內產品選擇多元，吸引科技新貴自住客搶進置產，近一年交易量 1461 件，平均單價約 28.2 萬元。進一步觀察近一年的交易熱區，多落在關埔重劃區與舊市區一帶，像是光復路一段、慈雲路、關新路、明湖路等是主要熱門交易路段。

從平均所得前十名行政區來看，新竹縣市則受惠於科學園區的加持與外溢效應，讓竹北市、寶山鄉與新竹市的東區進榜，而台北市毫無懸念的七區入榜最多，收入水準仍傲視全台，而台北市內房價最為親民的就非文山區莫屬，每坪價 51.8 萬元。陳金萍說明，文山區是著名的文教區，區域內居民以軍公教為大宗，對於喜歡「離塵不離城」的購屋族相當具吸引力，而通勤族也可透過捷運文湖線、松山新店線或多路公車往返市中心，交通相當便利，加上「5 字頭」房價負擔相對較輕，吸引不少首購、換屋族群進駐。

陳金萍補充，不論是以自住或長期置產為目的，一般購屋民眾都希望可以買到保值性佳的物件，從居民的平均所得觀察當地房市的剛性需求是很好的指標，不過房地產的異質性大，各區域的發展潛力也不同。