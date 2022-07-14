〈房產〉北台灣房市上半年推案量年減8% 下半年將擴增

據市調機構統計，北台灣今年第二季新成屋、預售屋推案量約為 2001 億元，較首季銳減逾千億元，季減幅高達約 35%。今年累計上半年為止，北台灣新成屋、預售屋推案量約 5090 億元，年減幅約 8.4%。主要受到疫情、升息、股市急殺，以及全經濟放緩的疑慮等諸多利空因素圍繞衝擊市場信心

住展研發長何世昌指出，今年第二季不只買氣轉為保守觀望，建商索性提早放假，放緩推案腳步，以致於推案量持續下滑；雖然今年上半年推案量少，但因去年同期因遇到三級警戒，推案量基期並不高，因此今年上半年案量萎縮幅度不到一成。由於建案競爭壓力不大，所以漲價現象仍相當普遍。

何世昌認為，北台灣上半年有太多建案延推，從 329 檔延到 520 檔，又從 520 檔往後推遲到下半年推出。即使下半年還有選舉因素干擾，但有太多建案一延再延，再延下去就要過新年了，因此下半年恐怕延無可延，推案浪潮將不斷加大，推案量可能飆到 6500-7000 億元之多，將會相當熱鬧。

住展統計，北台灣各縣市中，今年只有台北、桃園等兩都上半年案量正成長；其中，台北市今年上半年案量約 1318 億，較去年增加 100 億元，年增約 8.2％，而桃園上半年推案量 1253 億元，年增約 6.6％。

何世昌指出，北市今年上半年因小宅建案多，由於這類房型主要瞄準剛性需求，受大環境影響相對低，包括中正、中山、大安、內湖、北投與南港等六區，推案量均逾百億元以上，尤以北投推案量逾 250 億元最多。因北士科掀起第一波推案潮，上半年案量大舉噴發，且北士科內住宅案成交均站上三位數；預計下半年，還有璞園、國泰等指標案會公開銷售，開價將再改寫北投歷史新高。

桃園市則以龜山、八德、桃園、大園與蘆竹等五區案量較大，推案量都超過 100 億元，尤以桃園約 240 億元最多；桃園推案多集中於小檜溪、中路等兩個重劃區，下半年主戰場仍不變，但是小檜溪新案售價多已漲到 4 字頭。

新北市今年上半年推案量僅約 1826 億元，較去年同期減少 355 億元，年減幅約 16％，傳統推案大量區如中和、林口、淡水、板橋等地全都熄火。不過，讓人訝異的是，新莊上半年推案瘋狂湧現，推案量高達 587 億元，囊括全新北約 32％案量。雖然新竹縣市上半年推案量縮，但下半年推案潮將至，菁華區將有不少建案預計推出，缺貨問題可望暫時紓解。