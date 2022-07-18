全聯斥6億元搶下高雄、台南兩宗地上權

國有財產署今 (111) 年第 2 批地上權今 (18) 日開標，列標 9 宗最後標脫 5 宗，標脫率 5.5 成，決標權利金共 11.81 億元，其中積極拓點的全聯再度出手，共斥資約 6 億元搶下高雄市三民區、台南市安平區兩宗地上權；麗寶建設也以 52% 的溢價率搶下高雄市鹽埕區駁二土地。

國產署 5 月 23 日公告列標 9 宗國有土地招標設定地上權，而從今天開標結果來看，中南部地上權仍舊搶手，其中招標的 3 宗商業區土地全數標脫，分別位於台中市大甲區、高雄市鹽埕區與台南市安平區。

近年來積極參與地上權標案的全聯，本次招標再度拿下 2 宗地上權標案，且都是舊案捲土重來的標案，分別位於台南市安平區的漁光段標的，以及位於高雄市三民區土地。

其中位於台南市安平區漁光段地上權案，土地面積達 1389 坪，權利金底價為 3.29 億元，使用分區為商特，由於該案僅全聯進場投標，最後以溢價率 11.26%、3.67 億元得標。

至於在高雄市三民區的土地，地上面積約 670 坪，權利金底價約 2.35 億元，有兩名投標者進場，最後由全聯以 2.51 億元得標，溢價率約 6.64%。

另外，位於高雄市鹽埕區駁二特區的商業土地，面積約 1336 坪，權利金底價約 3.15 億元，由於座落位置四面臨路且土地完整，因此吸引麗寶建設、國城建設進場投標，最後由麗寶建設以 4.78 億元拿下，溢價率高達 52%。

而同屬麗寶集團的建義建設，也在台中市的大甲區與梧棲區搶下兩塊土地，分別以 3589 萬元、4896 萬元得標，溢價率僅約 0.2%。