中國爛尾樓風暴擴大 拒繳房貸屋主激增 波及上百建案

中國愈來愈多購屋者拒繳「爛尾樓」房貸，波及上百個建案，導致房地產產業陷入更艱難困境，並引發人們擔憂這場危機將衝擊金融業。

中國房產信息集團的數據顯示，截至周三（13 日），購房者已停止支付房貸的建案，至少 100 個，涵蓋範圍超過 50 座城市。Jefferies 金融集團分析師說，建案數量高於周二的 58 個、周一的 28 個。

停貸風波愈演愈烈，多地受「爛尾樓」困擾的屋主紛紛效仿，放話要強制停止償還貸款，直至建案全面復工為止，涉及地方包括河南、山西、江西、湖南、湖北、廣西、陜西等省份。

Jefferies 分析師陳姝瑾周四說：「過去三天裡，名單上的名字每天都增加一倍，這起事件將打擊買家信心，尤其是民間開發商推出預售屋，原因是（延後）交屋風險較高。」

證券時報報導，「武漢恒大時代新城」建案屋主吳天（化名）說：「我是賣了之前住的房子湊了首付，為了買這裡的房子，向銀行申請了房貸和裝修貸，一個月還款要將近（人民幣）（下同）7,000 元，現在我無房可住要租房，每個月租金 1,500 元，負擔很重。在業主中，像向我這種既要支付房租，又要還房貸，還拿不到房子的人很多。」

多名購屋者表示，強制停貸並非屋主核心訴求，這是無奈之舉，且購屋主並非不償還銀行貸款，而是要等到交屋後，再開始償還貸款。屋主的主要訴求仍是建案趕緊完工。

屋主拒繳房貸，凸顯席捲中國房地產產業的風暴如何影響數十萬名平民，在今年中共「20 大」登場前，這將對社會穩定帶來威脅。已經在因應開發商流動性壓力挑戰的中國銀行業者，現在也不得不為購房者違約做好準備。

Jefferies 的數據顯示，爛尾樓建案占中國總房貸餘額的比率約 1%，如果每個購屋家都違約，這將導致呆帳增加 3,880 億元（580 億美元）。