〈房產〉房地合一稅改版轉動棟數降幅有限 高雄房市仍有勁

房地合一稅 2.0 版上路屆滿一年，依據六都地政局資料，2.0 啟用後一年，房屋買賣移轉棟數反而更多，不同於房地合一 1.0 上路前一年、有大批趕輕稅列車交易的買賣移轉棟數，上路後整體量能收縮，顯見新版房地合一稅抑制市場交易效果有限。

房地合一稅 2.0 版上路屆滿一年，依據六都地政局資料，與 2.0 版啟動前一年相比，2.0 版上路後一年六都買賣移轉棟數也同步量縮，但縮減幅度少於 1.0 版上路後一年，顯見新版房地合一稅抑制市場交易效果有限；其中，房仲業者觀察，高雄市在 2.0 上路後一年的買賣移轉棟數量，與前一年相比僅減少 0.1%，幾乎不受稅制改變影響。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，房地合一 2.0 上路時，市場對稅制運作並不陌生，修法主要提高五年內短期持有轉售的稅率，以及法人比照個人課稅，由於市場資金動能仍強，對交易衝擊有限，且南部房價相對低，又具科技園區、半導體企業進駐議題，房市交易熱度不減，反倒是央行升息後，降低買方購買力，市場才降溫。

觀察房地合一稅 1.0 上路前後買賣移轉棟數，初版上路顯然對市場有大幅衝擊，六都中僅桃園市小幅量縮，其他五都移轉棟數降幅都在一成以上，台北市及台中市分別重跌 28.1%、26%。郎美囡指出，房地合一稅 1.0 跟過去舊制課稅的計算結構截然不同，且兩者稅負差距大，在新稅制上路前擠出一波趕輕稅列車的交易，在房地合一啟用後房市立刻降溫，台北市單價、總價高，台中市推案多、賣壓大，投資盤快速縮手，唯獨桃園市當時有航空城、機場捷運、重劃區等多重建設議題，房價又低於雙北，市場受到的影響小。

反觀房地合一稅 2.0 啟動後六都的買賣移轉棟數，雖然跟啟動前一年相比都減少，卻仍居高水位，甚至皆高過於舊制最後一年 (2015)，高雄市在 2.0 上路後一年僅比前一年少 46 棟，維持在 4.3 萬棟，台北市連兩次新制上路交易量都下跌，不過 2.0 啟用後也有 3 萬棟水平。

郎美囡表示，2021 年資金潮帶動房地產市場價量齊揚，也拉出房市高點，雖然 2.0 後短期套利課以重稅，惟買方對市場的期待，以及擔憂越晚買越貴的顧慮，買氣並未大幅縮減，而高雄市建設議題、產業話題能延續，房價雖漲但仍低於北部、中部，顯示買盤持續撐場。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，稅率加重抑制市場交易的效果有限，但閉鎖期會拉長，另一方面，全球工料齊漲，不動產具有保值性，屋主若無資金壓力則抱持惜售心態，市場難見逃命潮，價格也不易崩跌。