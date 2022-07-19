高盛執行長：通膨在全球經濟中根深蒂固

高盛執行長 David Solomon 周一（18 日）在第二季的財報會議上表示，通膨在全球經濟中已「根深蒂固」，目前仍不清楚今年晚些時候狀況是否會好轉，同時指出供需都受到疫情與戰爭的影響，企業深受供應鏈通膨所苦。

Solomon 向分析師說道：「我們看到通膨已深植於經濟之中，而這個特殊時期的不同尋常之處在於，需求與供應都受到外源的事件影響，即新冠疫情與俄烏衝突。」

Solomon 說，在與經營大型全球企業執行長對話時，他們皆表示供應鏈通膨狀況仍然持續。Solomon 也提到，自家公司的經濟學家認為，今年下半年通膨率可能會下降，但答案仍不確定，需要持續觀察。

Solomon 認為，隨著世界各國央行繼續收緊金融環境對抗通膨，各資產類別本已動盪的市場將繼續震盪。他目前最擔心的是，央行對抗通膨的行動將開始對「企業信心與消費者活動」造成打擊，預料未來市場波動會更大、不確定性也會更大，同時有鑑於目前的環境，將謹慎管理公司所有資源。

高盛財務長 Denis Coleman 表示，這種不確定性讓 Solomon 的經營策略更加謹慎，目前公司已先採取放慢人才招聘策略，並削減支出成本。

高盛盤前公布第二季財報，受到債券交易收入提振，表現超越市場分析師預期，帶動盤前股價漲 3%。

財報數據顯示，高盛第二季淨營收報 118.6 億美元，雖年減 22.9%，但仍超過市場預期的 106.7 億美元；淨利報 29.3 億美元，年減 47%，每股獲利報 7.73 美元，再度打敗市場預估的 6.65 美元。

截稿前，高盛 (GS-US) 盤中股價上漲 2.6%，每股暫報 301.52 美元。