升息+高通膨！高盛：BNPL前景利空 領頭羊Affirm跌逾8%

Affirm (AFRM-US) 周一 (11 日) 股價大跌逾 8%，係因高盛分析師認為，儘管該公司先買後付 (BNPL) 業務不斷成長且處於領先地位，但仍面臨多重挑戰。

高盛分析師 Michael Ng 開始追蹤 Affirm，並給予其股票「中立」評級，目標價 22 美元。他在研究報告中寫道，Affirm「應是美國 BNPL 產業成長的主要驅動者和受益者」，但有鑑於高通膨和升息，壓迫家庭開銷，因此該公司面臨消費者疲軟的潛在風險。

Ng 表示，在利率上升和消費者信貸疲軟的背景下，信貸損失準備金和融資成本增加，恐令公司的交易利潤率承壓。

BNPL 業務可讓消費者短期零息分期付款，同業包括 Klarna 和 Afterpay，近期 PayPal (PYPL-US) 也推出 BNPL 新選項，且蘋果 (AAPL-US) 也宣布即將進軍 BNPL 領域。

Ng 也提到，同業競爭也是 Affirm 前景令人擔憂的一大因素。

Ng 表示，除了日益激烈的競爭和利率上升之外，全球監管機構也益發關注和了解 BNPL 產品，且可能施行監管。

「雖然我們認為 Affirm 在消費者披露、產品透明度和承保方面在 BNPL 供應商中處於最佳位置，但監管對所有供應商構成風險，因為監管恐降低消費者和商家採用的速度。」Ng 寫道。

但從正面角度來看，Ng 也看到該公司潛在優點，例如與一些大型零售商建立合作關係，包括沃爾瑪 (WMT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Target (TGT-US) 等。購物者可以選擇通過 Affirm 的 BNPL 支付方式，在這些零售商的線上商店進行消費。

根據 FactSet 調查，受訪的 16 位分析師中，有 5 位如同 Ng 將該股評級為「續抱」，8 位建議「買進」，但有 3 位評為「賣出」。

Affirm 周一大跌 8.44%，收 21.37 美元。該股今年一直難獲牽引力，迄今下跌 78%，且較去年收盤高點 168.52 美元下跌 87%。