高盛：股市還將進一步下挫 但熊市已走過大半

高盛首席全球股票策略師 Peter Oppenheimer 警告，美國股市可能還會進一步下跌，本輪熊市尚未見底。不過，若往好處想，這波熊市已經下跌過半。

Oppenheimer 接受媒體採訪時指出，通常情況下，大多數股票會在熊市中下跌約 30%，目前還未達到此一水準。

他表示，估值也下降了很長一段時間，儘管幅度還不夠，但他認為，目前已經走過了大半個熊市，只是還沒有觸底。

上周華爾街主要指數反彈，但是隨著就業報告發表，人們認為聯準會仍會加速升息，市場情緒轉向，經濟衰退成為近日最重要的關鍵詞，並造成美股轉為下挫。俄羅斯中斷了對歐洲部分地區的天然氣供應，帶來更大的歐洲及全球衰退疑慮。

Oppenheimer 指出，特別是科技股，目前還有進一步下跌的空間，現階段估值仍比長期平均水準高出不少。但他補充說，若從長期來看，科技產業仍存在「巨大機會」。

他說：「我們在未來十年將看到的許多問題，都需要科技解決方案，包括提高能源效率、用技術替代勞動力等等。」

聯準會已明顯表態，壓抑通膨是當務之急，雖然相關政策造成美國經濟前景黯淡。Oppenheimer 認為，在利率見頂之前，經濟環境將免不了面臨持續緊縮的衝擊。