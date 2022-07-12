高盛大幅下修銅價預測 估未來3個月跌至6700美元

即使是這兩年最看漲大宗商品的高盛集團，在最新報告中也開始下調銅價預期，認為在全球經濟成長風險大增之下，銅價將進一步走低。

高盛分析師 Nicholas snowden 等人指出，銅價最近幾個月的螺旋式下跌，反映出市場對於經濟增長更加悲觀，而歐洲近期的天然氣危機，加劇了這種擔憂。

高盛警告，威脅全球經濟增長的能源危機，可能將持續到冬季，美元的飆升也給銅帶來了很大壓力。

高盛目前預計，未來 3 個月銅價為每噸 6700 美元，而此前他們的預測為 8650 美元，這意味著銅價還有 10% 的下跌空間。

先前由於銅的供應緊張，以及在綠能經濟中的應用，而受到分析師的青睞，但由於俄羅斯對能源供應的緊縮擾亂了全球經濟，尤其是歐洲經濟體，銅價已由 3 月份的高點大跌 30%。

但就長期來看，高盛並未喪失對銅的信心。他們認為，考慮到礦山供應見頂，銅價仍有望出現明顯的結構牛市，在 2025 年達到 15000 美元。

高盛預計，銅價在未來 6 個月和 12 個月的目標價，為 7600 美元和 9000 美元，也遠低於此前評估的 10500 美元和 12000 美元。

倫敦金屬交易所周二盤中銅價下跌 0.2%，至每噸 7566 美元，銅價在上周觸及 2020 年底以來的最低點。