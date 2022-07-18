巴倫周刊：華爾街分析師看好中國網路股再起

美股進入第 2 季財報季，在今年下半年科技股可能繼續面臨困境的預期下，華爾街分析師紛紛調降科技公司的目標價和獲利預期，並調降一些科技公司的股票評級。

高通膨、利率上升、消費者需求疲軟、美元上漲、零件持續短缺、疫情以及對經濟衰退的擔憂，正在衝擊科技領域的每一個角落，不管是晶片、軟體、硬體還是電商。

《巴倫周刊》認為，利空出盡的時候正是買入優質股票的時候，經驗豐富的投資人往往都是這麼做的。

華爾街某些分析師認為，目前的「優質股票」之一就是中國網路股。過去 18 個月，追踪中國網路股的 ETF KraneShares CSI China Internet (KWEB-US) 市值蒸發了大約三分之二。

隨著疫情形勢好轉，再加上一系列宏觀刺激政策，中國 6 月的一些經濟指標顯示，經濟正在加速反彈。

瑞穗 (Mizuho) 分析師李詹姆 (James Lee) 認為，較高的消費者儲蓄率、低通膨率和有利的利率環境，為投資人提供了堅實的保障，現在是重新看待中國科技公司的時候了。

在美國為了抗通膨試圖放緩經濟成長的同時，中國正推出更多紓困政策，包括減稅降費、優化疫情防控措施和發放消費券等。

李詹姆認為，接下來中國可能還會推出更多紓困政策，因此建議投資人從美國網路股轉向中國網路股。

他尤其看好面向消費者的電商平台阿里巴巴 (BABA-US) 和京東 (JD-US)，他還看好百度 (BIDU-US) 和 攜程 (TCOM-US)。看好百度的理由是該公司業務早已不僅限於網路搜索，其雲端業務正在迅速成長；看好攜程的理由是中國出境遊遊人數可能會在 2023 年某個時點開始回升。

投資人還可以透過 KraneShares CSI China Internet 投資中國網路股。這支 ETF 持有上述所有股票，還納入騰訊 (00700-HK)、美團 (3690-HK) 和拼多多 (PDD-US)。

Quent Capital 投資組合經理人費雪 (Gregg Fisher) 也認為，現在到了重新評估中國網路公司價值的時候。他持有二手車線上交易平台優信 (UXIN-US)，該公司 2018 年以每股 9 美元的價格上市，目前股價僅為 0.8 美元。

摩根大通策略師近日還指出，除了網路股，整體來說中國股票的許多風險都已反映在股價中。他們說：「由於疫情形勢好轉和更多紓困措施推出，中國股票的風險回報開始改善。」

除了網路股，分析師也看好與中國經濟發展目標一致的公司。

高盛亞太市場分析師蘇瑋忠 (Alvin So) 看好受益於全球環保主題和中國政府對新興產業及技術扶持的中國公司。他指出，過去一年估值下降後，太陽能公司隆基綠能 (601012-CN)、電子元件製造商立訊精密 (002475-CN)、京東方 (000725-CN) 以及工業機械公司匯川技術 (300124-CN) 等公司也極具吸引力。

今年羅素 2000 成長股指數已累計下跌 29%，跌幅大於納斯達克綜合指數和其他主要市場指標，小型成長股中也出現了一些值得投資人關注的優質便宜股。

專門投資小型科技股的 Cobia Capital Management 基金經理人邁耶斯 (Jeff Meyers) 目前專注於尋找被投資人忽視、能夠抵禦衰退、而且估值合理的科技股。

智慧行動出行基礎建設管理領域的領先公司 Iteris (ITI-US) 是邁耶斯看好的股票之一，該公司 2023 年預期市銷率不到 1 倍，但收入正在增加，而且已經實現獲利。他看好的另一支股票是網路安全公司 A10 Networks (ATEN-US)，該股的預期市銷率為 3 倍，預期本益比約為 15 倍。

邁耶斯還看好以色列網路公司 Silicom (SILC-US)，該股預期市銷率略高於 1 倍，預期本益比為 10 倍。他指出，Silicom 目前股價約為 35 美元，營收和營運獲利率可望從目前水平成長，幾年內股價能夠漲到 150 美元。

Quent Capital 的費雪也看好小型成長股，他的核心觀點是，從長期角度來看，小型成長股每年的營收成長比大型成長股高出 2 個百分點。雖然過去 15 年小型成長股「表現糟糕」，但這種趨勢即將逆轉。

費雪看好自由職業者服務平台 Fiverr International (FVRR-US)，他認為即使在經濟較為疲軟的情況下，該市場也會持續成長。他看好的小型成長股還包括生產用於工業應用的擴增實境眼鏡的 Vuzix (VUZI-US)、計費軟體公司 BILL.com Holdings (BILL-US) 和向餐館銷售數位支付平台的 Toast (TOST-US)。