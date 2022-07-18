Google母公司Alphabet完成拆股 終結天價科技股時代

繼美國電商龍頭亞馬遜 (AMZN-US) 拆股後，搜尋引擎巨擘 Alphabet 周一（18 日）完成股票 1 拆 20，其股價開始以每股 100 美元區間交易，美國天價科技股時代宣告終結。Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價上漲近 2%。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 盤前股價上漲 1.54%，每股暫報 113.50 美元。

這些美國科技巨擘紛紛表示，拆股的原因是為讓散戶以更平易近人的價格購入股票，如今股票分割計畫也逐一實現。但到目前為止，在市場對美國聯準會（Fed）升息與經濟成長降溫的廣泛擔憂之際，較低的股價對提振股市的作用甚微。

雖然目前來看還為時過早，但亞馬遜自上月完成股票分割以來，股價已經下跌 9%，即便是曾經熱門一時的加拿大電商平台 Shopify(SHOP-US)，在 6 月底實施 1 拆 10 的股票分割計畫後投資人仍興趣缺缺，股價至今下跌 5.4%，目前處在每股 30 美元的水位。

上述糟糕的表現與 2020 年時的蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 表現呈兩樣情，這兩家公司在拆股後的幾個月內再創歷史新高。Bokeh Capital Partners 創始人兼首席投資長 Kim Forrest 表示，在宏觀經濟風險不斷攀升之際，Google 母公司 Alphabet 的投資人不指望拆股後能掀起漲勢。

有報導稱，股票分割純最是做做樣子，無非是將公司股權再分配出更多股票。不過散戶投資人則認為，這是一家公司對其業務持樂觀態度的好訊號，而且通常會帶動股價短暫走高。

隨著第二季財報季到來，投資人關心的焦點是，這些科技巨擘是否能達到華爾街的獲利預期，有不少人認為，華爾街的獲利預期過於樂觀。儘管先前 Snap(SNAP-US) 曾示警宏觀經濟不利因素可能對廣告業務造成損害，同時微軟 (MSFT-US) 也強調因美元走貶而降低今年獲利預估，不過 Alphabet 今年的獲利預期在過去一個月僅下滑 0.8%。

當然，拆股也能帶來其他好處，例如替 Alphabet 與亞馬遜等科技巨頭打開進入道瓊工業平均指數的大門，該指數的權重是基於股價而非市值。與此同時，Alphabet 與亞馬遜由於其兆美元的市值，仍然對標普 500 指數有著巨大的影響力。