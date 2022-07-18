逾10年只存在行動設備 Snapchat將推出網路版

10 多年只存在於行動設備的 Snapchat，終於要推出網路版了。

這款熱門的照片和訊息軟體母公司 Snap (SNAP-US) 周一 (18 日) 表示，它將推出網路版 Snapchat，允許用戶從電腦上發送訊息並與其聯繫人進行視訊通話。

對於一家針對年輕用戶作為成長動力的公司來說，這是個值得注意的發展，它們為手機提供病毒式照片共享服務，同時在其官網上僅提供一個登陸頁面。推出網路版的意義，代表 Snap 可能承認其用戶已經長大，其中許多人現在在家中或辦公室的大螢幕前工作。

除了美國、英國和加拿大的 Snapchat+ 訂閱者之外，新的桌面版 Snapchat 最初將僅向澳大利亞和紐西蘭用戶提供。Snap 在 6 月推出 Snapchat+，允許用戶每月支付 3.99 美元來獲得更高級的功能，例如更改應用圖標的樣式以及查看誰曾經看過他們的內容。

網路版將是行動應用程式的更精簡版本，主要側重於應用程式的消息傳遞功能，而不是其最新動態。

與核心 Snap 應用程式一樣，訊息將在 24 小時後消失，任何從桌上型電腦看過的訊息都會在觀看後立即刪除。

最終，Snap 表示它將為桌面版本帶來該應用程式的更多功能，包括讓用戶使用 Lenses 以讓視訊通話更加活躍。目前，人們被迫只能透過 Chrome 瀏覽器登入 Snapchat for Web，但該公司表示，它將很快支持其他瀏覽器，並可能在未來發布桌面應用程式。

在經歷上半年的艱難時期之後，Snap 將於周四 (21 日) 公布第 2 季財報。Snap 股價在 5 月暴跌 43%，當時該公司表示業績將無法達到預期；股價今年來已下跌超過 70%。

分析師將特別關注 Snap 的業績，因為該公司是第一家在財報季公告業績的主要廣告支援軟體應用製造商。隨著通貨膨脹衝擊整個經濟，許多廣告商的支出都在增加。