〈美股13F報告〉大賣空本尊做空蘋果 敲進Alphabet和Meta

最新監管文件顯示，電影「大賣空」本尊貝瑞 (Michael Burry) 在第 1 季做空蘋果，同時買進 Alphabet 和 Meta Platforms 等公司股票。

根據向美國證券交易委員會 (SEC) 呈交的資料，截至 3 月 31 日，貝瑞的 Scion 資產管理公司做空蘋果 (AAPL-US) 的部位約 20.6 萬股。

蘋果股價從 2019 年初至今翻漲約三倍，但第 1 季重挫 16%。貝瑞曾在 1999 年宣揚這檔股票是值得巴菲特投資的股票，波克夏直到 16 年後終於買進，現在蘋果已是該公司最大持股，貝瑞卻做空。

Scion 在去年第 3 季大砍持股數，從 20 多檔減為少少 6 檔，今年第 1 季更清空大半，只留下必治妥施貴寶 (Bristol-Myers Squibb)(BMY-US)。

不過貝瑞第 1 季買進 Alphabet(GOOGL-US)、Meta(FB-US) 和 Discovery。這波買股後，Scion 不計選擇權的美股部位總價值增加 122% 至 1.65 億美元。

根據文件，Scion 在第 1 季末的前三大持股依序為必治妥施貴寶 (價值 2200 萬美元)、Booking Holdings(BKNG-US)(約 1900 萬美元)，和 Alphabet(1800 萬美元)。

貝瑞因成功預測 2007 年次貸風暴並大賺一筆而聲名大噪，去年則大舉做空特斯拉 (TSLA-US) 和方舟投資創辦人伍德 (Cathie Wood) 的 ARK 創新基金 (ARKK-US)。